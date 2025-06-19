⁠Шахзаде Ирана назвал единственного предателя в войне Ирана и Израиля

64-летний Реза Пехлеви, наследный сын последнего шаха Ирана, который был свергнут в ходе революции в 1979 году, увидел в разгоревшемся израильско-иранском конфликте момент, чтобы призвать иранцев восстать и «вернуть Иран»

Реза Пехлеви (Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / TACC)

Реза Пехлеви, старший сын последнего шаха Ирана, воспользовался эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, призвав иранцев к восстанию против действующего режима.

«Впервые за многие годы условия для перемен стали более благоприятными», — заявил наследный принц (шахзаде) в интервью Financial Times.

Проживающий в изгнании Пехлеви десятилетиями искал возможности для свержения исламского режима, пришедшего к власти после революции 1979 года. Однако его политическое влияние оставалось ограниченным — критики отмечали отсутствие организованной оппозиции и слабую поддержку внутри страны. Аналитики признают, что ностальгия по дореволюционному периоду обеспечивает Пехлеви определенную популярность, но масштабы этой поддержки остаются предметом дискуссий.

Предыдущая попытка оппозиции воспользоваться протестами «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году завершилась провалом из-за внутренних разногласий и жестких действий режима. Нынешняя израильская военная кампания создает более серьезные вызовы для теократического правительства, однако эксперты сомневаются в способности разрозненной оппозиции воспользоваться ситуацией.

«Израильские атаки усугубили расколы внутри оппозиционных кругов», — отмечает Мохсен Милани, автор книги о современном Иране. По его словам, часть активистов осудили действия Израиля, тогда как сторонники Пехлеви выразили поддержку. Шахзаде отмечал, что иранцы «достаточно умны», чтобы понимать, что это не «война Израиля с Ираном».

«Единственный предатель здесь — это действительно Хаменеи», — заявил он.

Особую озабоченность аналитиков вызывает возможная ассоциация Пехлеви с израильской агрессией, особенно после его встречи с Нетаньяху в 2023 году. «Многие иранцы могут воспринять его как марионетку иностранных сил», — предупреждает ирано-американский эксперт Мехрзад Боруджерди.

Эксперты подчеркивают отсутствие очевидной альтернативы нынешнему режиму. Ключевым фактором возможных изменений может стать переход на сторону оппозиции представителей силовых структур, включая Корпус стражей исламской революции.

Сложившаяся ситуация беспрецедентна для Исламской Республики: израильские удары уничтожают высшее военное руководство, а разведывательная сеть демонстрирует уязвимости. При этом главным страхом иранского общества остается риск распада многонационального государства по примеру Ирака или Сирии.

Как отмечает Милани, трагический опыт соседних стран и собственные революционные события сделали иранский средний класс крайне осторожным в вопросах смены режима.

«Они стали гораздо менее охотно в этом участвовать, пока им не дадут гарантии того, что тот режим, который придет на смену Исламской Республике, будет лучше того, что мы имеем сегодня», — отметил он.