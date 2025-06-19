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ПМЭФ-2025 ,  
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Сербия создала спецкомиссию по нефтегазовой NIS

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ПМЭФ-2025
Власти Сербии неоднократно подчеркивали, что все решения по NIS принимают совместно с Россией
Ненад Попович
Ненад Попович (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Создана специальная комиссия внутри сербского правительства, которая следит за соблюдением сроков и обязательств сербской государственной нефтяной компании (Naftna Industrija Srbije, NIS) по сокращению доли российского «Газпрома». Об этом сообщил РБК министр международных экономических отношений при правительстве Сербии Ненад Попович.

Соответствующие требования США ввели в начале года. «Газпром нефти» принадлежит 44,85% акционерного капитала NIS, «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87%, остальное — во владении миноритарных акционеров.

Однако Попович подчеркнул, что в принятии решений по NIS участвует Россия.

«Как ранее говорил и президент, все решения, касающиеся NIS, будут приниматься исключительно совместно Россией и Сербией, в интересах обеих стран. <...> Ни о каких односторонних решениях речи быть не может», — сказал он.

«Существуют определенные сроки и обязательства, однако по ним идет постоянная работа. Внутри сербского правительства создана специальная комиссия, которая наблюдает за этим процессом», — добавил Попович.

По его словам, NIS работает стабильно и вопрос о продаже компании не стоит.

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NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС.

США в начале января ввели масштабные санкции против российского энергосектора, а также потребовали сократить российскую долю в NIS до нуля, назвав это единственным способом избежать рисков стратегического партнерства Белграда и Вашингтона. Сербия заявила, что не будет «отнимать NIS» у России из-за санкций США.

В феврале Минфин США отложил вступление в силу санкций в отношении сербской нефтяной компании. В апреле ведомство по просьбе NIS также отложило ограничительные меры до 27 июня 2025 года.

Financial Times в марте писала, что долю России в сербской NIS мог бы выкупить венгерский энергетический концерн MOL. Однако, по мнению сербского лидера Александра Вучича, даже если российские компании продадут долю в NIS, сделка в последнюю минуту вряд ли «предотвратит кризис».

Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными и требует их снятия.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Дарья Лебедева
спецкомиссия нефть газ Сербия NIS новости ПМЭФ
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