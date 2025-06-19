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ПМЭФ-2025 ,  
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В Турции рассказали, почему страна нуждается в России

Замминистра Тузджу: Турция нуждается в России, чтобы пройти бурю торговой войны
Сюжет
ПМЭФ-2025
Турции нужна Россия, чтобы справиться с последствиями торговой войны, заявил замминистра торговли страны. Ранее Путин осудил торговые войны и предрек замедление мировой торговли
Мустафа Тузджу
Мустафа Тузджу (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Турции не справиться с последствиями торговой войны втор одиночку, поэтому ей нужна Россия и другие партнеры, заявил заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает корреспондент РБК.

По словам Тузджу, торговая война негативно сказывается на торговле, но она открывает возможности структурных изменений в правилах.

«Как и другим странам, Турции важно не просто переждать бурю, а пройти ее с четким видением и решимостью. Здесь нам нужна Россия и другие партнеры, ведь никто не справится в одиночку», — заявил замминистра.

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ПМЭФ-2025 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным 20 июня.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что происходящие сейчас торговые войны наравне с вооруженными конфликтами между странами, создают сложности для мировой торговли. По его словам, есть основания полагать, что мировая торговля будет замедляться, однако Россия не поддерживает торговые войны и различные ограничения в этой сфере.

По словам спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сегодня Москва видит «значимый интерес» от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями.

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глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
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