Запорожская и Херсонская области отказались от экспозиций на ПМЭФ-2025

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В этом году на Петербургском экономическом форуме нет стендов Запорожской и Херсонской областей. Донецкая и Луганская народные республики свои стенды представили.

Все четыре территории вошли в состав России в сентябре 2022 года. Через год, в 2023 году, четыре новых региона были представлены на ПМЭФ — для них был организован один стенд, экспозиции каждой из областей располагались по разным его сторонам. В 2024 году на форуме были представлены только ДНР и ЛНР.

Регионы устанавливают свои стенды на ПМЭФ на коммерческой основе. Некоторые из них традиционно не делают этого. «Это дорого. Стоит несколько миллионов», — пояснил РБК представитель одной из региональных администраций.

Представители Запорожской и Херсонской областей подтвердили РБК, что их экспозиции на ПМЭФ отсутствуют. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что для стенда Запорожской области не были выделены средства. При этом правительственная делегация на форуме присутствует. «Десант из главных чиновников высадился. Губернатор [Евгений Балицкий], пара замов на месте как представители» — уточнил Рогов.

В администрации Херсонской области уточнили, что на форуме присутствуют губернатор Владимир Сальдо и министр экономического развития области Эрвин Мусаев: «В рамках форума должны заключиться ряд сделок».

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В экспозиции ДНР — плакаты с лозунгами «Единство там, где Россия» и «Границы России нигде не заканчиваются», последняя цитата принадлежит президенту России Владимиру Путину. Она же написана на стене переговорной комнаты на стенде. Весь стенд украшен розами. Как объяснили корреспонденту РБК, это связано с тем, что Донецк называют «городом миллиона роз».

На стенде ЛНР — копия советского мемориала «Труженику Луганщины», демонстрируется различная продукция региона, включая мороженое и мясную продукцию под брендом «Твоя мясная эстетика».