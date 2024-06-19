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Политика ,  
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Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров

В КНДР вывели из зала российских министров, пришедших до Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров
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Российских чиновников попросили покинуть комнату, где проходили переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала в зал должны зайти руководители. Об этом свидетельствует видеотрансляция визита Путина в Пхеньян.

Представители России, в том числе главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие, вошли в кабинет, где позднее состоялись переговоры, и начали занимать места и раскладывать бумаги. Спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник, который попросил их выйти, пояснив, что первыми должны войти в зал руководители.

Визит Путина в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Визит Путина в Северную Корею проходил 18–19 июня. Российский президент провел переговоры с Ким Чен Ыном, лидеры также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Визит завершился торжественным приемом. Далее президент России отправился во Вьетнам.

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Денис Мантуров Сергей Лавров Александр Новак Андрей Белоусов Юрий Ушаков КНДР Пхеньян
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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