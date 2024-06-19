Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров

В КНДР вывели из зала российских министров, пришедших до Путина и Ким Чен Ына

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Российских чиновников попросили покинуть комнату, где проходили переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала в зал должны зайти руководители. Об этом свидетельствует видеотрансляция визита Путина в Пхеньян.

Представители России, в том числе главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие, вошли в кабинет, где позднее состоялись переговоры, и начали занимать места и раскладывать бумаги. Спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник, который попросил их выйти, пояснив, что первыми должны войти в зал руководители.

Визит Путина в Северную Корею проходил 18–19 июня. Российский президент провел переговоры с Ким Чен Ыном, лидеры также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Визит завершился торжественным приемом. Далее президент России отправился во Вьетнам.