В Курской области объявили режим ракетной опасности
В Курской области объявлен режим ракетной опасности, местных жителей попросили оставаться в укрытиях до отмены тревоги, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.
В 14.34 мск врио губернатора добавил, что над Курской областью работает противовоздушная оборона. Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, и попросил сообщать о найденных обломках по телефону 112.
16 июня 2024 года в селе Троицкое беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате в жилом доме начался пожар. В этот день средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и обезвредили 11 украинских дронов в Курской области.
14 июня противовоздушная оборона сбила в небе над Курской областью пять украинских дронов.
Упал — поднялся.
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