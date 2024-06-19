В Курской области объявили режим ракетной опасности

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В Курской области объявлен режим ракетной опасности, местных жителей попросили оставаться в укрытиях до отмены тревоги, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

В 14.34 мск врио губернатора добавил, что над Курской областью работает противовоздушная оборона. Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, и попросил сообщать о найденных обломках по телефону 112.

16 июня 2024 года в селе Троицкое беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате в жилом доме начался пожар. В этот день средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и обезвредили 11 украинских дронов в Курской области.

14 июня противовоздушная оборона сбила в небе над Курской областью пять украинских дронов.