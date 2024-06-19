Алиханов рассказал о мерах в отношении «проштрафившихся» предприятий ОПК
Работа компаний ОПК по всей России переведена «на принципы жесткого проектного менеджмента», в отношении «проштрафившихся» предусмотрены санкции, вплоть до смены собственника, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.
«С точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно «обвязана» сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны Коллегии ВПК», — сказал он, уточнив, что в случае серьезных отклонений последуют «соответствующие меры, вплоть до смены собственникам». «Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе по сути переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс», — подчеркнул Алиханов.
Глава Минпромторга также выразил готовность оказать предприятиям поддержку в повышении производительности, оптимизации и внедрении «бережливых» подходов на основе технологического аудита.
«По широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней в глубь этой цепочки. Под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше вообще не взаимодействовали с «оборонкой», — объяснил он, отметив значительную роль ОПК в развитии промышленности.
Вместе с тем председатель Союза машиностроителей России, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов среди главных проблем этой отрасли назвал дефицит кадров и низкую рентабельность предприятий.
«Механизмы формирования гособоронзаказа не дают производителям мотивацию к снижению издержек при производстве серийной продукции в рамках долгосрочных контрактов. Дополнительная прибыль могла бы идти на повышение зарплат, модернизацию производств, создание инновационных продуктов», — добавил первый вице-президент Союза Владимир Гутенев.
Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее говорил, что на предприятиях ОПК не хватает примерно 160 тыс. специалистов, несмотря на сильный переток из гражданских отраслей. Минпромторг называл кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности.
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