Путин раскритиковал предприятия ОПК за медленную конверсию

Президент указал, что «сто раз уже сказал, какие-то подвижки есть, но недостаточные». «Трудно им от этого формализма отделаться, сидят на гособоронзаказе, и все», — возмутился он на встрече с депутатами обеих палат парламента

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продвигается недостаточными темпами, а многие сложности связаны с отсутствием соответствующих условий на рынке сбыта продукции военного назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Госдумы, передает «РИА Новости».

По его словам, сегодня предприятия ОПК еще загружены значительным гособоронзаказом, однако «то, что делается, недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой у нас. Как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Президент отметил, что «сто раз уже сказал», а совещания проводятся регулярно, однако «какие-то подвижки есть, но они недостаточные». «Трудно им от этого патернализма отделаться — сидят на оборонзаказе. Нужно об этом, конечно, думать», — заключил глава государства.

Путин указал, что для расширения масштабов конверсии предприятий ОПК нужно создать необходимые условия на рынке, расчищая его. «Условно говоря, производят современную медицинскую технику — продать сложно внутри страны. Висят на зарубежных заказах, привыкли к этому, и не хочется менять тем, кто закупает», — пояснил он.

Внимание на недостаточность усилий по конверсии ОПК на совещании обратила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Есть впечатление, что за это никто не отвечает, а «процесс как бы идет сам по себе». «По отчетам, научились красивые слайды все делать, 21% сегодня конверсии в оборонно-промышленном комплексе», — пояснила она. Матвиенко напомнила, что президент уже ставил задачу осуществить конверсию, «чтобы к 2024 году на предприятиях ОПК как минимум 50% производилось гражданской продукции». По ее мнению, для начала необходимо понять, какая гражданская продукция производится на основе высоких технологий на предприятиях ОПК. «Это важно не только в целом для экономики, но и для большинства регионов, где размещены предприятия ОПК, потому что это рабочие места», — отметила спикер.