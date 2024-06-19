Путин заявил Ким Чен Ыну о фундаментальном документе для отношений с КНДР

Россия и Северная Корея подготовили новый фундаментальный документ, который будет лежать в основе отношений двух стран на долги годы вперед, заявил президент Владимир Путин в Пхеньяне, начиная переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Базой для развития отношений двух стран Путин назвал «подвиги наших предшественников». Президент сказал о советских солдатах, которые в 1945 году сражались вместе с корейцами за освобождение от Японии.

Материал дополняется.