В Британии призвали увеличить флот противолодочных самолетов из-за России
Великобритании нужно на треть увеличить число противолодочных самолетов из-за «шпионских операций», которые у границ страны проводит Россия. Об этом The Telegraph заявили представители Королевских военно‑воздушных сил.
По словам собеседников газеты, сейчас активность российских подлодок, которые проводят патрулирование в Северной Атлантике, значительно выросла со времен холодной войны. За последние десять лет количество таких наблюдений удвоилось, говорят они.
У Соединенного Королевства есть девять патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon стоимостью 120 млн фунтов стерлингов каждый (около $146 млн), предназначенных для защиты британских атомных подлодок и отслеживания судов противника. По словам подполковника авиации Бена Ливси, их число нужно увеличить до 12, чтобы Британия была способна дать «убедительный ответ» в случае «агрессивных» действий России.
С этим согласен подполковник авиации Джеймс Хендерсон, по словам которого наличие трех дополнительных самолетов «дало бы больше возможностей для защиты от атак русских». Хендерсон заявил, что Россия вложила больше средств в свой флот, у нее появились новые подводные лодки. «Это представляет для нас угрозу… это довольно пугающе», — сказал он.
Начальник штаба ВВС Майк Вигстон заявил, что самолеты P-8 Poseidon «играют решающую роль в обеспечении безопасности Великобритании и союзников». По мнению Ливси, для страны было бы экономически целесообразно закупить три самолета у Соединенных Штатов сейчас, поскольку производственные мощности Boeing работают «в полную силу».
Как пишет Telegraph, одна из российских субмарин, вызывающих озабоченность Великобритании, — АПЛ «Северодвинск». В октябре прошлого года российское Минобороны отчитывалось, что подлодка выполнила успешный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с глубины 40 м из Белого моря по условной цели в Баренцевом море. До этого ракета испытывалась с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».
В НАТО говорили о росте активности российских подлодок еще в 2019 году. Тогда, по словам представителя альянса Оаны Лунгеску, Москва усилила операции в Норвежском море и Северной Атлантике. Она пообещала, что блок в ответ усилит патрулирование и увеличит инвестиции в противолодочную оборону.
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что к 2027 году уровень оснащения ВМФ России современным вооружением должен превысить 70%. По его словам, «за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов».