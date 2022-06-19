В Британии призвали увеличить флот противолодочных самолетов из-за России

Представители Королевских военно‑воздушных сил призывают увеличить число противолодочных самолетов P-8 Poseidon с девяти до 12, чтобы противостоять проводимым Россией «шпионским операциям»

Фото: Sang Tan / AP

Великобритании нужно на треть увеличить число противолодочных самолетов из-за «шпионских операций», которые у границ страны проводит Россия. Об этом The Telegraph заявили представители Королевских военно‑воздушных сил.

По словам собеседников газеты, сейчас активность российских подлодок, которые проводят патрулирование в Северной Атлантике, значительно выросла со времен холодной войны. За последние десять лет количество таких наблюдений удвоилось, говорят они.

У Соединенного Королевства есть девять патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon стоимостью 120 млн фунтов стерлингов каждый (около $146 млн), предназначенных для защиты британских атомных подлодок и отслеживания судов противника. По словам подполковника авиации Бена Ливси, их число нужно увеличить до 12, чтобы Британия была способна дать «убедительный ответ» в случае «агрессивных» действий России.

С этим согласен подполковник авиации Джеймс Хендерсон, по словам которого наличие трех дополнительных самолетов «дало бы больше возможностей для защиты от атак русских». Хендерсон заявил, что Россия вложила больше средств в свой флот, у нее появились новые подводные лодки. «Это представляет для нас угрозу… это довольно пугающе», — сказал он.

Начальник штаба ВВС Майк Вигстон заявил, что самолеты P-8 Poseidon «играют решающую роль в обеспечении безопасности Великобритании и союзников». По мнению Ливси, для страны было бы экономически целесообразно закупить три самолета у Соединенных Штатов сейчас, поскольку производственные мощности Boeing работают «в полную силу».

Как пишет Telegraph, одна из российских субмарин, вызывающих озабоченность Великобритании, — АПЛ «Северодвинск». В октябре прошлого года российское Минобороны отчитывалось, что подлодка выполнила успешный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с глубины 40 м из Белого моря по условной цели в Баренцевом море. До этого ракета испытывалась с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Читайте на РБК Pro Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты Статьи Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций Статьи Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции Pro «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса Статьи

В НАТО говорили о росте активности российских подлодок еще в 2019 году. Тогда, по словам представителя альянса Оаны Лунгеску, Москва усилила операции в Норвежском море и Северной Атлантике. Она пообещала, что блок в ответ усилит патрулирование и увеличит инвестиции в противолодочную оборону.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что к 2027 году уровень оснащения ВМФ России современным вооружением должен превысить 70%. По его словам, «за последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов».