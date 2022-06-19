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Военная операция на Украине ,  
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Рада поддержала законопроект о строительстве сети бомбоубежищ

По словам авторов документа, с начала военных действия людям пришлось прятаться в метро или неприспособленных подвалах. Законопроектом предусмотрено срочное строительство укрытий, в том числе в новостройках
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об оборудовании сети бомбоубежищ, сообщила автор документа, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, ее слова приводятся на сайте партии.

«Мы должны реагировать на вызовы времени и обеспечить устройство надежных современных бомбоубежищ в любых зданиях», — сказала Шуляк.

С началом боевых действий страна столкнулась с нехваткой укрытий для защиты гражданского населения: людям пришлось прятаться в лучшем случае в метро или не приспособленных для этого подвалах, заметила она.

Как указала автор законопроекта в Telegram, значительная часть убежищ не надежна, не обустроена эвакуационными выходами, не имеет доступа к системам водоснабжения и для отвода воды, не приспособлена для хранения продуктов.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Законопроект № 7398 предусматривает срочное строительство сети бомбоубежищ, в том числе в новостройках. Градостроительная документация теперь должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. «Без этого такую документацию просто не будут утверждать», — пояснила глава «Слуги народа».

Согласно инициативе, в зданиях, где постоянно находятся до 50 человек или временно до 100 человек, обязательно должно быть бомбоубежище. Причем оно должно быть доступно для маломобильных граждан. Бомбоубежища, сооружения двойного назначения и простые укрытия, независимо от того, кому принадлежат, должны быть готовы принять людей, если «единая государственная система защиты приведена в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения», сообщила Шуляк.

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Кроме того, предлагается упростить передачу земельных участков для оборудования защитных сооружений и определить требования к укрытиям.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Верховная рада Украины законопроект бомбоубежище

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