Рада поддержала законопроект о строительстве сети бомбоубежищ
Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об оборудовании сети бомбоубежищ, сообщила автор документа, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, ее слова приводятся на сайте партии.
«Мы должны реагировать на вызовы времени и обеспечить устройство надежных современных бомбоубежищ в любых зданиях», — сказала Шуляк.
С началом боевых действий страна столкнулась с нехваткой укрытий для защиты гражданского населения: людям пришлось прятаться в лучшем случае в метро или не приспособленных для этого подвалах, заметила она.
Как указала автор законопроекта в Telegram, значительная часть убежищ не надежна, не обустроена эвакуационными выходами, не имеет доступа к системам водоснабжения и для отвода воды, не приспособлена для хранения продуктов.
Законопроект № 7398 предусматривает срочное строительство сети бомбоубежищ, в том числе в новостройках. Градостроительная документация теперь должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. «Без этого такую документацию просто не будут утверждать», — пояснила глава «Слуги народа».
Согласно инициативе, в зданиях, где постоянно находятся до 50 человек или временно до 100 человек, обязательно должно быть бомбоубежище. Причем оно должно быть доступно для маломобильных граждан. Бомбоубежища, сооружения двойного назначения и простые укрытия, независимо от того, кому принадлежат, должны быть готовы принять людей, если «единая государственная система защиты приведена в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения», сообщила Шуляк.
Кроме того, предлагается упростить передачу земельных участков для оборудования защитных сооружений и определить требования к укрытиям.