Премьер Украины заявил о дефиците автомобильного топлива в стране
На Украине в последнее время наблюдается нехватка топлива на автомобильных заправках, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, основными причинами дефицита стали «уничтожение части инфраструктуры», в частности, остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Проблема с нехваткой топлива, как ожидают в правительстве, должна решиться в течение недели, сообщил Шмыгаль. Он добавил, что Министерство экономики и Министерство энергетики Украины проводят постоянные консультации с топливными компаниями.
«Сегодня правительство приняло изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение семи дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС», — сообщил премьер-министр.
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНГ) — крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. До 2 апреля был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на территории страны.
2 апреля Минобороны России сообщило, что хранилища с бензином и дизельным топливом КНГ были уничтожены «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования». Как заявили в ведомстве, с завода велось «снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны».
25 апреля российское министерство отчиталось об уничтожении «объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск» на северной окраине города Кременчуг.