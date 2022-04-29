Премьер Украины заявил о дефиците автомобильного топлива в стране

Чтобы справиться с дефицитом топлива на заправках, правительство Украины внесло изменения в госрегулирование цен на нефтепродукты, сообщил Шмыгаль

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На Украине в последнее время наблюдается нехватка топлива на автомобильных заправках, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, основными причинами дефицита стали «уничтожение части инфраструктуры», в частности, остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Проблема с нехваткой топлива, как ожидают в правительстве, должна решиться в течение недели, сообщил Шмыгаль. Он добавил, что Министерство экономики и Министерство энергетики Украины проводят постоянные консультации с топливными компаниями.

«Сегодня правительство приняло изменения в государственное регулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение семи дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС», — сообщил премьер-министр.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНГ) — крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. До 2 апреля был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на территории страны.

2 апреля Минобороны России сообщило, что хранилища с бензином и дизельным топливом КНГ были уничтожены «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования». Как заявили в ведомстве, с завода велось «снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны».

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25 апреля российское министерство отчиталось об уничтожении «объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск» на северной окраине города Кременчуг.