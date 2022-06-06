Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей

В США — чрезвычайная ситуация из-за нехватки оборудования для производства электроэнергии, заявил Байден. Он на два года приостановил действие пошлин из четырех стран Азии, поставлявших в США 80% оборудования в этой сфере

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В США образовалась сложная ситуация с наличием мощностей для производства достаточного объема электроэнергии, необходимы немедленные действия, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — говорится в документе.

Байден указал, что на энергетических рынках происходят сбои, вызванные действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. В документе приводится пример: «В некоторых районах страны засуха в сочетании с аномальной жарой одновременно приводят к прогнозируемому дефициту электроэнергии и рекордному спросу на электроэнергию». Это стало причиной предупреждения со стороны регуляторов о краткосрочных проблемах с надежностью электроснабжения в летний период.

Байден отменил на два года пошлины на солнечные панели из четырех стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, а также применил закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных панелей в США.

Сетевым операторам и коммунальным предприятиям следует уже сейчас заняться строительством новых мощностей для удовлетворения ожидаемого спроса, заявил Байден, указав, что одним из самых перспективных источников электричества в США стала солнечная энергия: «Ожидается, что в 2022 и 2023 годах на увеличение солнечной мощности и батарей будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора».

Этому мешает отсутствие элементов и модулей для солнечных панелей, что грозит увеличением уровня зависимости США от электроэнергии, которую получают от ископаемого топлива, а такое топливо несет риски в вопросе изменения климата, напомнил Байден. Президент США отметил, что сложилась ситуация «острой нехватки» модулей солнечных панелей, по всей стране проекты в области солнечной энергетики откладываются или отменяются.

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«Обладая более мощным арсеналом экологически чистой энергии, Соединенные Штаты могут стать еще более сильным партнером для наших союзников, особенно перед лицом войны Путина на Украине», — говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

CNN указывает, что пошлины, действие которых приостановил Байден, фактически остановили большую часть американской промышленности, связанной с производством солнечной энергии, многие сотрудники этой сферы потеряли работу. Пошлины были введены на фоне расследования в отношении этих четырех стран — Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии — с целью выяснить, используют ли они компоненты китайского производства при производстве солнечных панелей. Расследование начали в конце марта. На эти четыре государства приходится 80% импорта солнечных панелей и компонентов в США, отмечает CNN.

При этом расследование будет вестись непрерывно, несмотря на решение Байдена, предупредила помощник министра торговли Лиза Ван. Она подчеркнула, что «любой вывод, к которому придет Минторг по завершении расследования, будет применяться после окончания этого краткосрочного чрезвычайного периода», передает CNN.