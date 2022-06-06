Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 15:51
Кому достается поддержка Дискуссионный клуб, 20:03
Глава Белгородской области сообщил о взрывах в СНТ Политика, 20:03
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:43
Песков оценил возможность договоренностей об украинском зерне Политика, 19:22
Reuters узнал, что UniCredit ищет за рубежом покупателей бизнеса в России Бизнес, 19:20
В Екатеринбурге уволили завуча после танца лицеистов Общество, 19:19
Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей Общество, 19:18
Борис Ротенберг отреагировал на сообщения об уходе тренера «Сочи» в ЦСКА Спорт, 19:16
Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за разрешение на вылет самолета Политика, 19:14
Дзагоев пообещал в будущем сыграть за «Аланию» Спорт, 19:14
Эти автомобили покупают даже в кризис. Цены и наличие у дилеров Авто, 19:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
РПЛ объявила о многомиллиардном контракте с новым спонсором Спорт, 18:50
Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России Политика, 18:50
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей

В США — чрезвычайная ситуация из-за нехватки оборудования для производства электроэнергии, заявил Байден. Он на два года приостановил действие пошлин из четырех стран Азии, поставлявших в США 80% оборудования в этой сфере
Фото: Charles Krupa / AP
Фото: Charles Krupa / AP

В США образовалась сложная ситуация с наличием мощностей для производства достаточного объема электроэнергии, необходимы немедленные действия, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — говорится в документе.

Байден указал, что на энергетических рынках происходят сбои, вызванные действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. В документе приводится пример: «В некоторых районах страны засуха в сочетании с аномальной жарой одновременно приводят к прогнозируемому дефициту электроэнергии и рекордному спросу на электроэнергию». Это стало причиной предупреждения со стороны регуляторов о краткосрочных проблемах с надежностью электроснабжения в летний период.

Маск передал солнечные электростанции Tesla украинским больницам
Политика
Фото:zedigital / Telegram

Байден отменил на два года пошлины на солнечные панели из четырех стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, а также применил закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных панелей в США.

Сетевым операторам и коммунальным предприятиям следует уже сейчас заняться строительством новых мощностей для удовлетворения ожидаемого спроса, заявил Байден, указав, что одним из самых перспективных источников электричества в США стала солнечная энергия: «Ожидается, что в 2022 и 2023 годах на увеличение солнечной мощности и батарей будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора».

Этому мешает отсутствие элементов и модулей для солнечных панелей, что грозит увеличением уровня зависимости США от электроэнергии, которую получают от ископаемого топлива, а такое топливо несет риски в вопросе изменения климата, напомнил Байден. Президент США отметил, что сложилась ситуация «острой нехватки» модулей солнечных панелей, по всей стране проекты в области солнечной энергетики откладываются или отменяются.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Dimas Ardian / Getty Images Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Martin Pechy / Unsplash Тяжелее 1998 года: что пишут иностранные СМИ о возможном дефолте России
Статьи

«Обладая более мощным арсеналом экологически чистой энергии, Соединенные Штаты могут стать еще более сильным партнером для наших союзников, особенно перед лицом войны Путина на Украине», — говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

Bloomberg узнал об уступках ЕС по энергетическим санкциям против России
Политика
Фото:IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

CNN указывает, что пошлины, действие которых приостановил Байден, фактически остановили большую часть американской промышленности, связанной с производством солнечной энергии, многие сотрудники этой сферы потеряли работу. Пошлины были введены на фоне расследования в отношении этих четырех стран — Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии — с целью выяснить, используют ли они компоненты китайского производства при производстве солнечных панелей. Расследование начали в конце марта. На эти четыре государства приходится 80% импорта солнечных панелей и компонентов в США, отмечает CNN.

При этом расследование будет вестись непрерывно, несмотря на решение Байдена, предупредила помощник министра торговли Лиза Ван. Она подчеркнула, что «любой вывод, к которому придет Минторг по завершении расследования, будет применяться после окончания этого краткосрочного чрезвычайного периода», передает CNN.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Джо Байден чрезвычайная ситуация электроэнергия Таиланд Вьетнам Малайзия Камбоджа солнечная энергия солнечная энергетика
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Байден предложил американцам перейти на электрокары и солнечные батареи
Политика
В США допустили переход на солнечную энергию к 2050 году почти наполовину
Политика
Новая энергия: почему водород перспективнее солнечных батарей и ветряков
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter