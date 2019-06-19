Волкер заявил об усилении российской пропаганды на Украине

Спецпредставитель США заявил, что пропаганда в российских СМИ усилилась, как и ее присутствие на Украине. В связи с этим необходимо увеличить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, указал он

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в последние недели российская пропаганда усилилась, также увеличилось ее присутствие в украинских СМИ. Об этом он сказал на слушаниях в комитете американского сената по международным отношениям.

«За последние недели мы увидели усиление пропаганды в российских СМИ и увеличение ее (российской пропаганды. — РБК) присутствия в украинских СМИ», — сказал Волкер.

По его словам, это вызывает беспокойство и является еще одной причиной, почему необходимо поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, насколько это возможно.



Ранее Зеленский по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Россия продолжает «делать вид, что международного права не существует». Он также в очередной раз призвал сохранить санкционное и дипломатическое давление на Москву, поскольку оно является «единственным ключом к миру».