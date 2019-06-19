Волкер заявил об усилении российской пропаганды на Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в последние недели российская пропаганда усилилась, также увеличилось ее присутствие в украинских СМИ. Об этом он сказал на слушаниях в комитете американского сената по международным отношениям.
«За последние недели мы увидели усиление пропаганды в российских СМИ и увеличение ее (российской пропаганды. — РБК) присутствия в украинских СМИ», — сказал Волкер.
По его словам, это вызывает беспокойство и является еще одной причиной, почему необходимо поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, насколько это возможно.
Ранее Зеленский по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Россия продолжает «делать вид, что международного права не существует». Он также в очередной раз призвал сохранить санкционное и дипломатическое давление на Москву, поскольку оно является «единственным ключом к миру».