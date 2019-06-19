Как сторонники Трампа встретили новость о его выдвижении. Фоторепортаж

Дональд Трамп прибыл на митинг с женой Меланией​



На митинг в Орландо хотели попасть более 100 тыс. человек

Стадион в Орландо вмещает 25 тыс. человек

На выборах 2016 года Трамп победил во Флориде со значительным преимуществом: разрыв между ним и Хиллари Клинтон составил более 1 млн голосов

Во время выступления Дональд Трамп заявил о необходимости «покончить с коррумпированной системой» и призвал своих сторонников прийти на выборы в следующем году

Люди во время выступления скандировали словосочетание fake news: Трамп часто обвиняет СМИ, в частности CNN, в распространении ложной информации​ о нем

Некоторые сторонники Трампа прибыли к стадиону более чем за 40 часов до начала митинга

Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Дональд Трамп назвал 2016 год — год его избрания президентом — определяющим в истории страны. Он также заявил, что за прошедшее с тех пор время его команде удалось достичь значительных результатов

Слева направо: дочь президента Тиффани Трамп, Лара и Эрик Трамп (сын Трампа с женой), Джаред Кушнер и Иванка Трамп (дочь Трампа с мужем), Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший (сын президента со спутницей)

В своем выступлении в Орландо Трамп также упомянул журналистов, распространяющих fake news