Политика , 11:38
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Как сторонники Трампа встретили новость о его выдвижении. Фоторепортаж
Американский президент Дональд Трамп 18 июня заявил о намерении снова побороться за этот пост в 2020 году. Он объявил о своем решении на митинге своих сторонников в Орландо (Флорида). Как встретили новость — в фоторепортаже РБК
Дональд Трамп прибыл на митинг с женой Меланией
На митинг в Орландо хотели попасть более 100 тыс. человек
Стадион в Орландо вмещает 25 тыс. человек
На выборах 2016 года Трамп победил во Флориде со значительным преимуществом: разрыв между ним и Хиллари Клинтон составил более 1 млн голосов
Во время выступления Дональд Трамп заявил о необходимости «покончить с коррумпированной системой» и призвал своих сторонников прийти на выборы в следующем году
Люди во время выступления скандировали словосочетание fake news: Трамп часто обвиняет СМИ, в частности CNN, в распространении ложной информации о нем
Некоторые сторонники Трампа прибыли к стадиону более чем за 40 часов до начала митинга
Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс
Дональд Трамп назвал 2016 год — год его избрания президентом — определяющим в истории страны. Он также заявил, что за прошедшее с тех пор время его команде удалось достичь значительных результатов
Слева направо: дочь президента Тиффани Трамп, Лара и Эрик Трамп (сын Трампа с женой), Джаред Кушнер и Иванка Трамп (дочь Трампа с мужем), Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший (сын президента со спутницей)
В своем выступлении в Орландо Трамп также упомянул журналистов, распространяющих fake news
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года