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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Как сторонники Трампа встретили новость о его выдвижении. Фоторепортаж
Американский президент Дональд Трамп 18 июня заявил о намерении снова побороться за этот пост в 2020 году. Он объявил о своем решении на митинге своих сторонников в Орландо (Флорида). Как встретили новость — в фоторепортаже РБК
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Дональд Трамп прибыл на митинг с женой Меланией​

Фото: Carlos Barria / Reuters
На митинг в Орландо хотели попасть более 100 тыс. человек
 
Фото: Carlos Barria / Reuters
Стадион в Орландо вмещает 25 тыс. человек
Фото: Evan Vucci / AP

На выборах 2016 года Трамп победил во Флориде со значительным преимуществом: разрыв между ним и Хиллари Клинтон составил более 1 млн голосов

Фото: Evan Vucci / AP
Во время выступления Дональд Трамп заявил о необходимости «покончить с коррумпированной системой» и призвал своих сторонников прийти на выборы в следующем году
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Люди во время выступления скандировали словосочетание fake news: Трамп часто обвиняет СМИ, в частности CNN, в распространении ложной информации​ о нем

Фото: Cristobal Herrera / EPA / ТАСС
Некоторые сторонники Трампа прибыли к стадиону более чем за 40 часов до начала митинга
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Фото: TNS via ZUMA / ТАСС
Дональд Трамп назвал 2016 год — год его избрания президентом — определяющим в истории страны. Он также заявил, что за прошедшее с тех пор время его команде удалось достичь значительных результатов
Фото: Evan Vucci / AP

Слева направо: дочь президента Тиффани Трамп, Лара и Эрик Трамп (сын Трампа с женой), Джаред Кушнер и Иванка Трамп (дочь Трампа с мужем), Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший (сын президента со спутницей)

Фото: Carlo Allegri / Reuters
В своем выступлении в Орландо Трамп также упомянул журналистов, распространяющих fake news
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Трамп, Дональд Трамп
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