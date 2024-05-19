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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Красном Полумесяце опровергли обнаружение вертолета с Раиси

В Красном Полумесяце опровергли обнаружение вертолета с Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Вертолет с президентом Раиси совершил жесткую посадку на севере Ирана из-за тумана, его поиски осложнены дождливой погодой и наступлением темноты. Пять групп спасателей приблизились к месту инцидента, сообщили в Красном Полумесяце
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В Красном Полумесяце, занимающемся поисковой операцией вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, совершившего ранее жесткую посадку, опровергли данные, что вертолет найден, передает Tasnim.

Ранее такую информацию приводил телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственное ТВ республики.

«Опубликованная новость о нахождении вертолета Раиси и его спутников не соответствует действительности. Попытки найти разбившийся вертолет пока не увенчались успехом», — сказано в сообщении организации.

В Красном Полумесяце сообщили, что пять спасательных групп приблизились к месту инцидента, передает PressTV. Всего их 40, сообщалось ранее.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди также сообщил, что спасатели пока не достигли места инцидента, сообщает Tasnim.

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Спасательные машины&nbsp;рядом с местом жесткой посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси

Вертолет президента (по данным Tasnim, это Bell 212) совершил жесткую посадку в лесной скалистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан. В регионе сильный туман, поисковую операцию осложняют дождливая погода и наступление темноты. Спасательные группы действуют только на земле, так как поиски по воздуху невозможны.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно. Вместе с главой государства в вертолете были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, два пилота, их помощник, руководитель службы безопасности и охранники президента, сообщало IRNA. С двумя человеками, кто был на борту вертолета, удалось установить связь.

Помимо Красного Полумесяца в поисковой операции принимают участие члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военные и жители деревень, расположенных вблизи места жесткой посадки, рассказали в МВД.

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Ибрахим Раиси Иран вертолеты

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