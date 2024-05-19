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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Россия выразила готовность помочь Ирану из-за аварии с вертолетом с Раиси

Захарова: Россия предложила помощь Ирану после жесткой посадки вертолета Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Спасательные машины&nbsp;рядом с местом жесткой посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси
Спасательные машины рядом с местом жесткой посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси (Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Россия готова помочь Ирану с поиском вертолета, совершившего жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан, на котором летел иранский президент Эбрахим Раиси, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента», — отметила Захарова.

Она уточнила, что в российском внешнеполитическом ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров вертолета, на котором летел Раиси и другие высокопоставленные представители властей Ирана.

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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

Днем 19 мая президент Ирана посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс, которая протекает на границе с Азербайджаном. После этого Раиси и представители иранской делегации сели на три вертолета. Один из них, в котором летел иранский президент, совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

К месту аварии направили десятки поисково-спасательных бригад, но их работе мешают бездорожье, плотный туман и дождь.

Другие страны, в том числе Саудовская Аравия, Армения, Азербайджан и Ирак, также выразили готовность помочь Ирану после аварии с вертолетом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал об аварии и надеется получить хорошие новости о состоянии иранского президента и делегатов в ближайшее время.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сообщил в своем X, что по запросу Ирана о помощи Евросоюз готов активировать картографическую службу быстрого реагирования, чтобы найти пропавший вертолет, на борту которого находился Раиси.

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Мария Захарова МИД Иран Эбрахим Раиси вертолеты
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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