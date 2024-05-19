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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране установили контакт с двумя пассажирами вертолета Раиси

В Иране установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента Раиси
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Авиакатастрофа с президентом Ирана
Связь установили с одним из пассажиров и членом экипажа. Помимо Раиси на борту вертолета были глава МИДа, имам, губернатор провинции Восточный Азербайджан, где произошло крушение, охрана и др.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы (Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

В Иране установили контакт с двумя пассажирами вертолета президента Эбрахима Раиси, совершившего жесткую посадку, сообщает агентство Fars в Х со ссылкой на представителя главы государства.

IRNA уточняет, что связь установили с одним из пассажиров (кем именно, не называется) и членом экипажа. После общения с ними предполагается, что инцидент с вертолетом был «несерьезный».

Из высокопоставленных лиц на борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, где произошла жесткая посадка. Ранее агентство писало, что на связь после инцидента с вертолетом вышел аль-Хашем, но затем контакт с ним был потерян. Также на борту были два пилота, их помощник, руководитель службы безопасности и охранники президента, пишет IRNA.

Что известно о президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Политика
Эбрахим Раиси

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно. Вертолет президента совершил жесткую посадку в лесной зоне на севере страны. В регионе сильный туман, поисковую операцию осложнили также дождливая погода, а затем наступление темноты. Спасательные группы действуют только на земле, так как поиски по воздуху невозможны.

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Иран Ибрахим Раиси

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