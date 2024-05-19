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Выборы президента США ,  
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Байден и Трамп обменялись оскорблениями на предвыборных мероприятиях

Байден назвал Трампа неудачником и получил в ответ заключение о низком IQ
Сюжет
Выборы президента США
Байден и Трамп провели встречи со сторонниками в Джорджии и Техасе и обменялись оскорблениями. Действующий президент США назвал оппонента «неудачником, который не умеет проигрывать», тот в ответ заявил о «низком IQ» демократа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Два главных кандидата на пост президента США — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп — выступили перед своими сторонниками и обменялись взаимными оскорблениями.

Байден провел встречу со сторонниками в Атланте (штат Джорджия). Он заявил, что на предстоящих выборах президента «на кону находится демократия» США. «Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Он неудачник», — сказал действующий глава государства (цитата по ABS-CBN).

По его словам, после проигрыша на выборах в 2020 году у Трампа «что-то сломалось». «Трамп баллотируется не для того, чтобы возглавить Америку. Он идет ради мести», — считает Байден.

Трамп в тот же день выступал перед членами Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в Далласе (штат Техас). Он заявил, что Байден — «безусловно, худший президент в истории страны», у которого «низкий IQ».

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Джо Байден

«Ты уволен, уходи отсюда, Джо!» — сказал Трамп. Он также назвал своего оппонента «нечестным» и «угрозой демократии». Если бы Байден был республиканцем, его бы «посадили на электрический стул», считает Трамп.

60-е по счету выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, в штатах, где разворачивается основная борьба между демократами и республиканцами, 82% респондентов считают 81-летнего Байдена слишком старым, а Трампа 59% избирателей назвали опасным.

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Юлия Овчинникова
Дональд Трамп Джо Байден США выборы президента США
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Байден Джо

политик, президент США
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