Байден и Трамп обменялись оскорблениями на предвыборных мероприятиях

Байден назвал Трампа неудачником и получил в ответ заключение о низком IQ

Байден и Трамп провели встречи со сторонниками в Джорджии и Техасе и обменялись оскорблениями. Действующий президент США назвал оппонента «неудачником, который не умеет проигрывать», тот в ответ заявил о «низком IQ» демократа

Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Два главных кандидата на пост президента США — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп — выступили перед своими сторонниками и обменялись взаимными оскорблениями.

Байден провел встречу со сторонниками в Атланте (штат Джорджия). Он заявил, что на предстоящих выборах президента «на кону находится демократия» США. «Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Он неудачник», — сказал действующий глава государства (цитата по ABS-CBN).

По его словам, после проигрыша на выборах в 2020 году у Трампа «что-то сломалось». «Трамп баллотируется не для того, чтобы возглавить Америку. Он идет ради мести», — считает Байден.

Трамп в тот же день выступал перед членами Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в Далласе (штат Техас). Он заявил, что Байден — «безусловно, худший президент в истории страны», у которого «низкий IQ».

«Ты уволен, уходи отсюда, Джо!» — сказал Трамп. Он также назвал своего оппонента «нечестным» и «угрозой демократии». Если бы Байден был республиканцем, его бы «посадили на электрический стул», считает Трамп.

60-е по счету выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, в штатах, где разворачивается основная борьба между демократами и республиканцами, 82% респондентов считают 81-летнего Байдена слишком старым, а Трампа 59% избирателей назвали опасным.