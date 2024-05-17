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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США отказались присоединятся к призыву стран Запада к Израилю

Reuters: США не стали призывать Израиль соблюдать международное право в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Письмо с требованиями к Тель-Авиву подписали все страны G7, кроме США, а также Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия. Документ подготовили на фоне наступления Израиля в Рафахе
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Израиль должен соблюдать международное право в секторе Газа и урегулировать гуманитарный кризис в палестинском эксклаве, говорится в письме группы западных стран израильскому правительству, пишет Reuters со ссылкой на документ.

«Реализуя свое право на самооборону, Израиль должен полностью соблюдать нормы международного права, включая международное гуманитарное право», — говорится в документе.

Письмо подписали все страны, входящие в «Большую семерку» (G7) за исключением США, а также Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия.

Документ был подготовлен на фоне израильского наступления на город Рафах, который находится на юге сектора Газы и граничит с Египтом. Тель-Авив планирует уничтожить военные силы палестинской организации ХАМАС, несмотря на предупреждения западных стран, что в городе находятся беженцы, которые могут погибнуть из-за наступления Израиля. The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что наступление Израиля на Рафах не оправдывает затраты с точки зрения человеческих жизней и разрушений и не гарантирует победы над ХАМАС.

Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе
Политика
Фото:idfofficial / Telegram

Израиль отрицает блокирование гуманитарной помощи, и заявляет, что ему необходимо ликвидировать ХАМАС для собственной защиты. В ночь на 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции в Рафахе, где находится больше половины населения всего сектора Газа.

Из документа следует, что западные государства выступают против «полномасштабной военной операции в Рафахе», и призвали Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи населению «через все соответствующие контрольно-пропускные пункты, включая тот, что находится в Рафахе».

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Западные страны признают, что Израиль добился прогресса в решении ряда вопросов. Так, Тель-Авив пропускает большее количество грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, возобновил работу контрольно-пропускного пункта (КПП) Эрез в северной части Газы и предоставил для временного использования порт Ашдод на юге Израиля.

Однако в письме западные державы все равно призывают правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать больше, в том числе направить усилия для «устойчивого прекращения огня», содействия дальнейшей эвакуации и возобновления «электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникационных услуг».

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, со времени нападения ХАМАС 7 октября в результате израильской операции в погибли более 35 тыс. палестинцев. По информации израильских властей, бойцы ХАМАС убили около 1,2 тыс. человек и похитили 253 человека в ходе своего нападения на Израиль.

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Георгий Смирнов
G7 Израиль сектор Газа

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