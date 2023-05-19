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Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о неравноправии Москвы и Киева

Медведев: у Москвы и Киева не может быть равный диалог, сейчас переговоры вообще не нужны
Россия может вести переговоры только с «хозяевами Украины», но и такой диалог начинать рано, заявил замглавы Совбеза. Ранее председатель Еврокомиссии призвала отклонять мирные планы, где диалог Москвы и Киева идет на равных
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

У России не может быть равных переговоров с Украиной — говорить можно только с США и только об условиях послевоенного устройства, хотя и это делать рано, написал в Telegram замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на полях саммита G7 заявила, что любые мирные инициативы, предполагающие переговоры России и Украины на равных, должны быть отвергнуты.

«Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном», — пишет Медведев.

И обсуждать с США можно лишь условия послевоенного мироустройства, отметил он. «Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — заключил замглавы Совбеза.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились весной 2022 года. Москва заявила, что диалог был заморожен по инициативе Киева. По словам президента Владимира Путина, украинские власти отказались выполнять договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле.

С тех пор несколько стран, в том числе Китай, Турция и Бразилия, предлагали посредничество в мирных переговорах. В частности, Пекин в годовщину начала спецоперации опубликовал план по урегулированию конфликта. Путин отметил, что эти предложения могли бы в будущем лечь в основу мирного соглашения. В Киеве сочли инициативу Китая «высказыванием мыслей». Еще один мирный план планирует представить миссия лидеров шести стран Африки (ЮАР, Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды), которая собирается посетить Россию и Украину в начале июня.

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Украина заявила, что готова выслушать предложения, но между тем настаивает, что кризис должен быть разрешен по предложенной ею «формуле мира». Этот план из десяти пунктов президент Украины Владимир Зеленский представил осенью прошлого года. Он предусматривает вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.

Российские власти заявили, что не будут договариваться на таких условиях. «Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. <...> Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине», — отметила представитель МИДа Мария Захарова. В Кремле заявили, что мир возможен только в случае признания «сложившихся территориальный реалий» и закрепления нейтрального статуса Украины.

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Дмитрий Медведев Урсула фон дер Ляйен переговоры мирное урегулирование Еврокомиссия
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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