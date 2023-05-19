Шойгу посетил бойцов группировки «Восток» на запорожском направлении
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении. Об этом Минобороны сообщило в Telegram.
Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко и офицеров штаба об обстановке на фронте. На совещании с командующим Шойгу отметил «высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях». На встрече также присутствовал генерал-полковник, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской.
Министр поставил перед командирами задачу «продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации». Он обратил внимание и на «организацию всестороннего обеспечения» войск.
Кроме того, Шойгу вручил военнослужащим государственные награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».
Министр обороны неоднократно приезжал в зону спецоперации, в том числе к «Востоку», с инспекциями. В марте он посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки на южнодонецком направлении.