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Шойгу посетил бойцов группировки «Восток» на запорожском направлении

Шойгу посетил пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении
Шойгу обсудил с командирами текущую обстановку, указал на важность «всестороннего обеспечения войск» и наградил военных. Это не первая поездка министра к бойцам «Востока» — в марте он посетил их пункт на южнодонецком направлении

Шойгу посетил бойцов группировки «Восток» на запорожском направлении
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении. Об этом Минобороны сообщило в Telegram.

Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко и офицеров штаба об обстановке на фронте. На совещании с командующим Шойгу отметил «высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях». На встрече также присутствовал генерал-полковник, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской.

Министр поставил перед командирами задачу «продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации». Он обратил внимание и на «организацию всестороннего обеспечения» войск.

Кроме того, Шойгу вручил военнослужащим государственные награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу».

Министр обороны неоднократно приезжал в зону спецоперации, в том числе к «Востоку», с инспекциями. В марте он посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки на южнодонецком направлении.

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Сергей Шойгу

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