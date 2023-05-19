Путин отправил в отставку курировавшего борьбу с терроризмом замглавы МИД

Замминистра курировал в МИДе вопросы по противодействию терроризму, до дипломатической работы занимал посты в ФСБ. 19 мая Сыромолотову исполнилось 70 лет — это предельный возраст для госслужбы

Олег Сыромолотов (Фото: Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов отправлен в отставку со своего поста. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Кто теперь займет освободившуюся должность, пока неизвестно.

На посту заместителя министра иностранных дел Сыромолотов курировал вопросы по противодействию терроризму. На своем посту он работает с 2015 года, с тех пор как эта должность была учреждена.

Причина его отставки в указе не уточняется. Сыромолотову 19 мая исполнилось 70 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе для высокопоставленных руководителей.

До МИД Сыромолотов работал в органах государственной безопасности. В 1998-2000 годах был начальником управления по контрразведывательному обеспечению транспорта в департаменте экономической безопасности ФСБ России. Потом стал замдиректора ФСБ — начальником службы контрразведки. С 2004 и до перехода во внешнеполитическое ведомство руководил службой контрразведки ФСБ.

Сыромолотов — обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, «Александра Невского», «За военные заслуги», Почета, а также трех орденов «Мужества» и других наград.