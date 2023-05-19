В России появится реестр нуждающихся граждан

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске единого реестра нуждающихся граждан с января 2024 года. Реестр позволит автоматизировать и упростить получение адресной соцаильной помощи малообеспеченным, рассчитывают власти

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Реестр нуждающихся будет создан в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты, передает ТАСС.

«Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, — это реестр нуждающихся граждан», — сказала она.

Голикова отметила, что срок реализации этого проекта уже переносился — «не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал». По ее словам, это инструмент определить, кто нуждается в поддержке, и позволит соотнести данные с показателями Росстата, которые публикует ведомство, уточняет «Интерфакс».

Большинство программ социальной поддержки в России строятся на категориальных методах: получатели отбираются на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам, и каждый человек, относящийся к одной из этих категорий, имеет право получать пособия и льготы, предусмотренные для данной категории, вне зависимости от фактической нуждаемости.

В мая прошлого года в России был принят закон, который позволит правительству автоматизировать процесс выявления и учета граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Механизм предусматривает автоматизацию процесса расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценку имущественной обеспеченности на основании данных, которые предоставляет ФНС, МВД и Росреестр. Процесс оценки планируют реализовать через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Как пояснял первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК, проблему бедности в России можно решить только введением адресных пособий для тех категорий людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Системно этот вопрос будет решен созданием «социального казначейства» — системы, которая будет точно видеть тех граждан, которые нуждаются в помощи, и быстро доводить ее до них.

В начале мая Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 п.п., ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года. С учетом новых данных в России в прошлом году был установлен исторический минимум официального числа малоимущих в Российской Федерации: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения. Также в России удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до показателя в 13,8. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 года, следует из данных статслужбы, в 2021 году он составлял, например, 15,2. Сделать это удалось как раз за счет адресной поддержки менее обеспеченных групп населения.