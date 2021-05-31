В правительстве пообещали «донастроить» помощь бедным

Текущая система господдержки бедных в России пока не покрывает всех нуждающихся, но в ближайшее время эта проблема будет решена — поддержка реально станет адресной, заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов

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Проблему бедности в России можно решить только введением адресных пособий для тех категорий людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, заявил в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Системно этот вопрос будет решен созданием «социального казначейства» — системы, которая будет точно видеть тех граждан, которые нуждаются в помощи, и быстро доводить ее до них, указал Белоусов.

Система «на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство», заявил вице-премьер. «И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее. И настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи, — это основная задача, которая, я думаю, будет решена в самое ближайшее время», — сказал Белоусов.

«Как только это будет создано, поддержка реально станет адресной. Потому что сейчас она у нас категорийная, по категориям дается. Хотя настройка есть, но тем не менее я думаю, что от 20 до 30% мимо цели», — отметил Белоусов.

Счетная палата в декабре 2020 года оценивала, что до пандемии около 20% российских семей, живущих за чертой бедности, не получали никаких социальных выплат. С другой стороны, существует и «утечка средств», когда пособия получают те, кто в них реально не нуждается, отмечал Всемирный банк в недавнем докладе о проблеме бедности в России. Большинство программ соцподдержки в России ориентировано на использование категориальных методов: получатели отбираются на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам, и каждый человек, относящийся к одной из этих категорий, имеет право получать пособия и льготы, предусмотренные для данной категории, вне зависимости от фактической нуждаемости, указывает Всемирный банк.