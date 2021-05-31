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Экономика ,  
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В правительстве пообещали «донастроить» помощь бедным

Текущая система господдержки бедных в России пока не покрывает всех нуждающихся, но в ближайшее время эта проблема будет решена — поддержка реально станет адресной, заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проблему бедности в России можно решить только введением адресных пособий для тех категорий людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, заявил в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Системно этот вопрос будет решен созданием «социального казначейства» — системы, которая будет точно видеть тех граждан, которые нуждаются в помощи, и быстро доводить ее до них, указал Белоусов.

Система «на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство», заявил вице-премьер. «И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее. И настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи, — это основная задача, которая, я думаю, будет решена в самое ближайшее время», — сказал Белоусов.

«Как только это будет создано, поддержка реально станет адресной. Потому что сейчас она у нас категорийная, по категориям дается. Хотя настройка есть, но тем не менее я думаю, что от 20 до 30% мимо цели», — отметил Белоусов.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Счетная палата в декабре 2020 года оценивала, что до пандемии около 20% российских семей, живущих за чертой бедности, не получали никаких социальных выплат. С другой стороны, существует и «утечка средств», когда пособия получают те, кто в них реально не нуждается, отмечал Всемирный банк в недавнем докладе о проблеме бедности в России. Большинство программ соцподдержки в России ориентировано на использование категориальных методов: получатели отбираются на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам, и каждый человек, относящийся к одной из этих категорий, имеет право получать пособия и льготы, предусмотренные для данной категории, вне зависимости от фактической нуждаемости, указывает Всемирный банк.

Министр труда Антон Котяков говорил в интервью «Интерфаксу», что в пандемийном 2020 году помощь в той или иной форме получили свыше 90% семей малоимущих граждан. Социальное казначейство как новая модель, которая полностью заработает в 2025 году, позволит еще более увеличить адресность пособий, указывал Котяков. Объединив данные информационных систем на единой платформе ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), государство сможет просто и быстро назначать меры поддержки, объяснял министр. Всемирный банк советует России реализовать частое систематическое подтверждение правомерности участия получателей пособий в программе, что обычно подразумевает более высокие административные издержки, но окупается за счет преимуществ от повышения адресности.

Интервью первого вице-премьера Андрея Белоусова РБК. Полное видео
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По итогам 2020 года уровень бедности в России составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. По его оценкам, малоимущим гражданам в России совокупно не хватало 727 млрд руб. по итогам 2020 года, чтобы вырваться из бедности. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года. Правительство ставит задачу сократить уровень бедности до 6,6% к 2030 году.

Автор
Илья Доронов, Иван Ткачёв
уровень бедности правительство Андрей Белоусов социальная политика
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