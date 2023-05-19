Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
ЕС ограничит торговлю российскими алмазами Политика, 04:08
Банки начали ужесточать условия снятия наличных через банкоматы Финансы, 03:52
«Роскосмос» заявил об отсутствии решения о сроках сведения МКС с орбиты Технологии и медиа, 03:44
«Ведомости» узнали о предстоящем визите президента Алжира в Россию Политика, 03:28
Пушилин заявил об «исчерпывающих мерах» против прорыва ВСУ в Артемовске Политика, 03:05
Туроператоры сообщили, вводит ли Турция новые ограничения вместо ковидных Общество, 03:00
Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II Политика, 02:56
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Парижский монетный двор выпустил монеты к Олимпиаде 2024 года Общество, 02:50
В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Града» Политика, 02:19
В Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге произошли взрывы Политика, 01:55
Scally Milano убрал из треков упоминание наркотиков после обращения в СК Общество, 01:38
Умер исполнивший главную роль в фильме «Гибель богов» Хельмут Бергер Общество, 01:32
На Кипре закончится срок ареста покушавшихся на российского журналиста Общество, 01:00
Британия запретит импорт российских алмазов и никеля Политика, 00:46
Политика ,  
0 

Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II

Минфин Британии: похороны Елизаветы II и траурные мероприятия обошлись бюджету в $200 млн
Похороны Елизаветы II состоялись 19 сентября 2022 года после десятидневного национального траура. Самые большие расходы понесли МВД и министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта
Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Похороны королевы Елизаветы II и продлившиеся несколько дней траурные мероприятия обошлись бюджету примерно в £162 млн, или $201 млн, сообщил замглавы минфина Великобритании по экономическим вопросам Джон Глен.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, похороны состоялись 19 сентября. Национальный траур длился десять дней, за это время сотни тысяч человек посетили Вестминстерский дворец, где был выставлен гроб с телом королевы.

«Еще больше людей приехали поддержать Его Величество Короля и других членов королевской семьи. Приоритеты правительства заключались в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства», — заявил Глен, отметив, что одновременно нужно было гарантировать безопасность граждан.

Больше всего средств потратили министерство внутренних дел (£74 млн) и министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (£57 млн). В Минфине сообщили, что компенсировали из центрального бюджета расходы правительства Шотландии (£18,8 млн, Уэльса и Северной Ирландии (по £2 млн).

После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее сын Карл III, 6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась его коронация. На нее были приглашены порядка 3 тыс. гостей. Стоимость церемонии официально не раскрывалась, но, по мнению опрошенных Euronews экспертов, она могла составить от €57 до €113 млн.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Елизавета II похороны траур Великобритания
Материалы по теме
Telegraph узнала о согласии Елизаветы II дать титул принцу Эндрю
Общество
Режиссеров трансляции похорон Елизаветы II наградили премией BAFTA
Общество
В Австралии решили не заменять Елизавету II королем Карлом III на купюрах
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter