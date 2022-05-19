Курский губернатор сообщил о минометном обстреле двух сел

По словам губернатора Романа Старовойта, пострадавших и разрушений нет. Накануне в результате обстрела поселка Тёткино погиб один человек

В Курской области два села попали под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — написал губернатор.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. «Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Наши военные контролируют ситуацию», — добавил Старовойт.

18 мая губернатор сообщал, что обстрелу второй раз за день и третий за двое суток подверглись Алексеевка, а также поселок Тёткино, где за день до этого обстреляли сахарный завод. В результате обстрела поселка погиб один человек. Кроме того, сообщалось о раненых.

Тёткино и Алексеевка находятся на границе с Сумской областью Украины.

С начала российской военной операции власти приграничных с Украиной регионов, в том числе Брянской, Белгородской областей и Крыма, неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.