Минобороны заявило о провокации с бронетехникой со знаком Z под Донецком

«Боевики националистических батальонов» устроили в Северске и Серебрянке Донецкой области провокацию, чтобы дискредитировать российских военных перед мировой общественностью. Об этом сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявили в ведомстве.

По версии Минобороны, «националистов» сопровождали иностранные и украинские журналисты. Они сфотографировали и сняли на видео «постановочные акты мародерства, совершенных якобы российскими военнослужащими», чтобы опубликовать в СМИ после «освобождения» этих городов российскими военными.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В апреле Минобороны сообщало, что российские военные наносили удары по складам боеприпасов и украинскому зенитному ракетному комплексу «Оса-АКМ» в районе Северска с помощью ракет воздушного базирования и оперативно-тактической, армейской авиацией.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Киев отвергал поддержку нацистов и планы по наступлению на Крым, Донбасс. Генеральная ассамблея ООН осудила действия России и потребовала немедленно прекратить огонь и вывести войска.

Украинские власти не раз обвиняли российских военных в военных преступлениях или обстрелах домов. Минобороны называло такую информацию «провокацией», «фейком» и заявляло, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.