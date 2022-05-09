Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»

Эрдоган считает, что Евросоюзу, который был «под влиянием краткосрочной политики» стран — членов объединения, нужно сосредоточиться на общих целях. Ситуация на Украине — трагедия и одновременно предупреждение для ЕС, заявил он

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Евросоюз в последние годы отошел от своих основополагающих принципов и «находился под влиянием краткосрочной политики» стран — членов объединения, говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченном ко Дню Европы.

День Европы отмечается 9 мая, эта дата была выбрана в память о Декларации Шумана, которая считается одним из основополагающих документов Европейского союза. 9 мая 1950 года глава МИД Франции Робер Шуман предложил европейским странам объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленности. В результате было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), предшественник ЕС.

По словам Эрдогана, идеи в основе Декларации Шумана, позволили странам Европы «оставить в стороне свои разногласия и враждебность» и объединиться, но сейчас ЕС отдалился от заявленных целей. Президент Турции считает, что Евросоюзу нужно «написать для себя новую историю» на фоне российской военной операции на Украине.

Ситуация на Украине — это трагедия, которая разворачивается «в центре Европы на глазах всего мира», которая также является предупреждением для ЕС, заявил Эрдоган. Последствия боевых действий на украинской территории подтвердили, что Турция «имеет стратегическое значение для ЕС», в частности, в сфере энергетики, безопасности, цепочек поставок и миграции, указал он.

«Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество <...> как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции», — добавил турецкий президент.

Турция отмечает День Европы с 1999 года, когда страна получила статус кандидата на членство в Евросоюз. Переговоры по вступлению Турции в объединение начались в 2005 году.

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В мае 2021 года депутаты Европарламента заявили, что отношения Анкары и Брюсселя достигли до «исторического минимума», поскольку Турция «все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС». Депутаты предложили рассмотреть возможность приостановить переговоры о присоединении страны к Евросоюзу. Турецкий МИД счел резолюцию Европарламента предвзятой и указал, что документ «не имеет никакой юридической силы».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне российской военной операции на Украине Европа «сталкивается с тенями прошлого, которые, как мы думали, давно остались позади». Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает Киев, и выразила уверенность, что ЕС справится с возникшим вызовом.