Reuters узнал об аресте в Сирии активов двоюродного брата Асада

Конфликт Reuters называет «беспрецедентной публичной ссорой, выявившей раскол в правящей элите» Сирии

Власти Сирии наложили арест на активы одного из богатейших людей страны Рами Маклуфа, владельца коммуникационной компании Syriatel и двоюродного брата президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, подписанный 19 мая министром финансов Сирии.

По данным агентства, речь идет об обеспечительном аресте активов самого Маклуфа, а также его жены и детей, призванном гарантировать выплату тем долга перед сирийским регулятором деятельности в сфере связи. Размер долга, как сообщает Reuters, составляет 134 млрд сирийских фунтов, или примерно $77 млн.

На какие именно активы был наложен арест, Reuters не сообщает. В 2019 году газета Financial Times сообщала, что жена Рами Маклуфа приобрела квартиру в одном из небоскребов Москва-Сити.

Ранее сам Маклуф опубликовал несколько обращений к Асаду, призвав того помочь ему защитить компанию. Кузен президента Сирии опроверг данные об отказе Syriatel выплатить долг Министерству связи и сообщил, что от него потребовали покинуть пост главы компании.

Рами Маклуф — сын дяди Башара Асада по материнской линии Мохаммада Маклуфа. Семья Маклуфов всегда считалась надежной опорой президента Сирии, власти Евросоюза обвиняют ее в финансовой поддержке режима Башара Асада и причастности к подавлению оппозиции. В 2011 году отец Рами, он сам и трое его братьев — Хафиз, Лиад и Ихаб — были внесены в санкционный список ЕС, так же, как и ряд подконтрольных Рами компаний — Syriatel, Cham Holding, Souruh и т.д.