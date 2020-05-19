Генпрокуратура прокомментировала обращение гендиректора «Электроприбора»

Владимир Пешехонов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Генпрокуратура прокомментировала обращение гендиректора оборонного концерна «Электроприбор» академика РАН Владимира Пешехонова, который утверждает, что предприятие является объектом непрекращающихся проверок и уголовных дел.

Как ранее писал РБК, в июне 2019 года в отношении «неустановленного лица» из другой компании — подрядчика концерна «ЦНИИ «Электроприбор», строительной компании «ЮиСтрой» — было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Компания выполняла работы, включающие создание «чистых зон» на стратегическом объекте концерна, и якобы тоже завысила цену своих услуг, причинив ущерб государству на общую сумму 5,4 млн руб. Гендиректор «ЮиСтроя» Юрий Дуранин более восьми месяцев находится под домашним арестом.



23 марта Пешехонов направил генпрокурору Игорю Краснову письмо (копия есть у РБК), в котором подчеркивает, что расследование дела длится уже более девяти месяцев. При этом органы предварительного расследования по делу «препятствуют» концерну «ЦНИИ «Электроприбор» «в фактической реализации его прав как потерпевшего, не допускают его представителей для участия в уголовном деле», писал Пешехонов.



Из-за того что руководитель «одного из важнейших» подрядчиков концерна — Юрий Дуранин — с августа прошлого года находится под домашним арестом, «другие организации не рискуют заключать контракты» с «ЦНИИ «Электроприбор», пояснял академик.

В Генпрокуратуре РБК заявили, что в ведомство действительно поступило обращение Пешехонова «о нарушениях уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела».

«Поскольку по изложенным [Пешехоновым] доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались,... обращение направлено прокуратуру города Санкт-Петербурга для рассмотрения и дачи ответа», — сообщила РБК начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Анна Генералова.

По ее словам, о принятом решении заявитель уведомлен.