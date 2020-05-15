Вице-президент ОСК стал кандидатом в главы новой «морской» корпорации

Созданную в апреле Корпорацию морского приборостроения с оборотом 30 млрд руб. может возглавить первый вице-президент ОСК и бывший чиновник Минпромторга Леонид Стругов

Леонид Стругов (Фото: niiteplopribor.ru)

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент ОСК Леонид Стругов. Об этом РБК рассказали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Указ о создании корпорации президент Владимир Путин подписал 1 апреля.

По словам собеседников РБК, Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.

В качестве «запасной кандидатуры» рассматривается человек из окружения председателя совета директоров ОСК экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, говорит источник РБК. Фамилию этого человека он называть отказался.

В ОСК от комментариев отказались.