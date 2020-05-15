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Вице-президент ОСК стал кандидатом в главы новой «морской» корпорации

Созданную в апреле Корпорацию морского приборостроения с оборотом 30 млрд руб. может возглавить первый вице-президент ОСК и бывший чиновник Минпромторга Леонид Стругов
Леонид Стругов
Леонид Стругов (Фото: niiteplopribor.ru)

На пост главы Корпорации морского приборостроения рассматривается первый вице-президент ОСК Леонид Стругов. Об этом РБК рассказали два топ-менеджера из оборонно-промышленного комплекса. Указ о создании корпорации президент Владимир Путин подписал 1 апреля.

По словам собеседников РБК, Путин пока не подписал указ о назначении Стругова. «Стругов — основной претендент. Но рассматривается и запасная кандидатура, так как Стругову 65 лет и он близок к достижению предельного возраста пребывания на госслужбе», — пояснил один из них. С 2018 года в России предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 70 лет.

В качестве «запасной кандидатуры» рассматривается человек из окружения председателя совета директоров ОСК экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, говорит источник РБК. Фамилию этого человека он называть отказался.

В ОСК от комментариев отказались.

Кто такой Леонид Стругов

Леониду Стругову 65 лет. Он родился в Северодвинске и там же в 1978 году окончил Севмашвтуз, получив специальность «инженер-электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 году на северодвинском машиностроительном предприятии «Звездочка», пройдя за 11 лет путь от ученика электромонтера до старшего инженера.

В 1983–1993 годах Стругов работал на заводе «Полярная звезда», начав с должности начальника бюро, дошел до заместителя директора завода по экономике. С 1993 по 1999 год занимал должность гендиректора архангельской компании «Двина».

Следующие пять лет проработал в Москве в Российском агентстве по судостроению. Работу там он закончил в должности начальника управления гособоронзаказа и мобподготовки. С 2005 года Стругов был начальником управления судостроительной промышленности Федерального агентства по промышленности.

В 2008 году Стругов был назначен директором департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. А в декабре 2014 года перешел на работу в ОСК в качестве первого вице-президента корпорации.

В уставной капитал новой госкорпорации войдут 100% минус 1 акция четырех концернов. Это московский производитель боевых систем для ВМФ «Моринформсистема-Агат» и три петербургских предприятия: НПО «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Их суммарная выручка по РСБУ по итогам 2018 года составила около 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

Эти концерны разрабатывают и производят автоматизированные системы управления, навигационное оборудование для надводных и подводных кораблей, а также гидроакустическое оборудование. Работают предприятия преимущественно в интересах ОПК.

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Кроме того, в течение девяти месяцев правительство должно выделить 200 млн руб. на формирование единой интегрированной структуры морского приборостроения. Корпорация будет включена в перечень стратегических предприятий.

Идея создания Корпорации морского приборостроения принадлежит Минпромторгу. В октябре разработанный министерством проект президентского указа о создании корпорации был опубликован на regulation.gov.

Несколькими годами ранее Минпромторг предлагал передать эти предприятия госкорпорации «Ростех», но пока этого не произошло. «Вопрос создания объединенной интегрированной структуры морского приборостроения в составе госкорпорации «Ростех» по-прежнему актуален», — рассказывали РБК в пресс-службе министерства.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: ОСК, Минпромторг, Ростех
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