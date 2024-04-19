Двух старшеклассников задержали за попытку поджечь Ми-8 на аэродроме

Два 16-летних старшеклассника собирались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме в Самаре, их задержали. По данным депутата Хинштейна, они признали, что действовали «по заданию спецслужб Украины» и до этого совершали поджоги

Вертолет Ми-8 (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Силовики из ФСБ, МВД и военной контрразведки задержали двух старшеклассников из Тольятти, которые намеревались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме «Кряж» в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в 2010-х работал советником директора Росгвардии.

По данным депутата, 16-летние старшеклассники признали, что действовали «по заданию спецслужб Украины» и что это не первая их диверсия: до этого они подожгли релейные шкафы в селе Боровка, сотовую вышку в Тольятти и поезд, который больше не используется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору), сообщил Хинштейн. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (три четверти от полного максимального наказания по основной статье — 20 лет).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Самарской области, направил запрос в ЦОС ФСБ.

В конце марта в Санкт-Петербурге арестовали на два месяца 20-летнего Михаила Бугаева и его напарника 14 лет, который учился в шестом классе, за попытку поджога батарейного шкафа в районе железнодорожной станции Удельная. Шкаф обгорел только снаружи, повредить оборудование злоумышленникам не удалось, уточняла «Фонтанка». Происшествие не повлияло на движение поездов.

По данным SHOT, подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения. Арестованных обвинили по тем же статьям, что и старшеклассников из Тольятти (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК, покушение на совершение теракта). Как правило, за поджоги релейных шкафов следствие заводит дела о диверсии (ст. 281), за что грозит до 20 лет лишения свободы.

В Самарской области не раз поджигали релейные шкафы на железных дорогах, о последней такой попытке сообщалось 9 апреля.