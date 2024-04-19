 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Двух старшеклассников задержали за попытку поджечь Ми-8 на аэродроме

Хинштейн: два старшеклассника попытались поджечь Ми-8 на аэродроме в Тольятти
Сюжет
Военная операция на Украине
Два 16-летних старшеклассника собирались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме в Самаре, их задержали. По данным депутата Хинштейна, они признали, что действовали «по заданию спецслужб Украины» и до этого совершали поджоги
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Силовики из ФСБ, МВД и военной контрразведки задержали двух старшеклассников из Тольятти, которые намеревались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме «Кряж» в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в 2010-х работал советником директора Росгвардии.

По данным депутата, 16-летние старшеклассники признали, что действовали «по заданию спецслужб Украины» и что это не первая их диверсия: до этого они подожгли релейные шкафы в селе Боровка, сотовую вышку в Тольятти и поезд, который больше не используется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору), сообщил Хинштейн. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (три четверти от полного максимального наказания по основной статье — 20 лет).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Самарской области, направил запрос в ЦОС ФСБ.

Жителя Липецкой области приговорили к 9 годам за попытку поджечь аэродром
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В конце марта в Санкт-Петербурге арестовали на два месяца 20-летнего Михаила Бугаева и его напарника 14 лет, который учился в шестом классе, за попытку поджога батарейного шкафа в районе железнодорожной станции Удельная. Шкаф обгорел только снаружи, повредить оборудование злоумышленникам не удалось, уточняла «Фонтанка». Происшествие не повлияло на движение поездов.

По данным SHOT, подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения. Арестованных обвинили по тем же статьям, что и старшеклассников из Тольятти (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК, покушение на совершение теракта). Как правило, за поджоги релейных шкафов следствие заводит дела о диверсии (ст. 281), за что грозит до 20 лет лишения свободы.

В Самарской области не раз поджигали релейные шкафы на железных дорогах, о последней такой попытке сообщалось 9 апреля.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Самарская область поджог Вертолет Ми-8 военные аэродромы Александр Хинштейн старшеклассник
Материалы по теме
В России выявили 438 причастных к поджогам военкоматов
Политика
Около Крыма упал вертолет Ми-24
Политика
ФСБ заявила о срыве теракта в самарском центре приема гуманитарной помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля Инвестиции, 15:58
«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта Общество, 15:48
ФСБ сообщила о распространявшем вредное ПО в Telegram москвиче Технологии и медиа, 15:43
СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова Политика, 15:35
Российский фигурист Коляда будет работать тренером в Китае Спорт, 15:31
В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв Политика, 15:31
Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города Политика, 15:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Почти половина россиян планируют снимать жилье посуточно во время отпуска Недвижимость, 15:27
Россияне вдвое сократили интерес к жилью в Турции, но сохранили лидерство Недвижимость, 15:23
Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере Спорт, 15:21
В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре Общество, 15:01
Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине Политика, 14:59
Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали Финансы, 14:58
Трейдеры криптовалют потеряли $270 млн на ликвидациях перед халвингом Крипто, 14:58