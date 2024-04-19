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Путин присвоил спикеру парламента Чечни Даудову звание генерал-майора

Кадыров: Путин присвоил спикеру парламента Чечни Даудову звание генерал-майора
Даудов почти десять лет является председателем парламента Чечни, госслужбу он начинал в полиции. Сейчас также курирует вопросы, связанные с отправкой чеченских добровольцев в зону военной операции. Имеет звание Героя России
Рамзан Кадыров&nbsp;и&nbsp;Магомед&nbsp;Даудов
Рамзан Кадыров и Магомед Даудов (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Председателю чеченского парламента Магомеду Даудову указом президента Владимира Путина присвоили звание генерал-майора, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны», — написал он.

По его словам, звание присвоено указом № 265с от 16 апреля 2024 года, на портале правовой информации такой документ не опубликован.

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Даудов родился в 1980-м в Ставропольском крае. У него есть экономическое и юридическое образование (окончил Дагестанский государственный университет, Махачкалинский институт финансов и права, Академию управления МВД России).

«В годы борьбы с международным терроризмом на территории республики он внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований», — отметил Кадыров.

С 2004 года служил в чеченской полиции: начинал карьеру командиром роты полка № 2 патрульно-постовой службы милиции при МВД республики, к 2007-му дослужился до начальник ОВД по Шалинскому району Чечни. Через три года перешел на работу в правительство региона.

С 2012 по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики, а затем получил пост председателя парламента Чечни.

Сейчас, подчеркнул Кадыров, Даудов занимается не только законотворчеством, но и курирует работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине. «Штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев», — пояснил глава Чечни.

В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Чечня Рамзан Кадыров Магомед Даудов Владимир Путин
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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