Вертолет упал на улицу в Мехико
По меньшей мере три человека погибли при крушении вертолета на улице в Мехико, сообщил глава секретариата общественной безопасности города Пабло Васкес Камачо.
Авария произошла на юге города в районе Койоакан. «На данный момент подтверждено, что погибли 3 человека», — написал он в Х (ранее Twitter).
По данным Expansion Politica, вертолет принадлежал компании Let's Fly, занимающейся туристическими и транспортными полетами по Мехико и стране.
В феврале 2024 года в штате Флорида бизнес-джет рухнул на шоссе и столкнулся с автомобилем. По данным Управления гражданской авиации Флориды, на борту находились пять человек. ABC сообщил о двух погибших. Автомагистраль, на которую упал самолет, перекрыли на сутки.
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