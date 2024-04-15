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Вертолет упал на улицу в Мехико

Три человека погибли при крушении вертолета на улицу в Мехико

Вертолет упал на улицу в Мехико
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По меньшей мере три человека погибли при крушении вертолета на улице в Мехико, сообщил глава секретариата общественной безопасности города Пабло Васкес Камачо.

Авария произошла на юге города в районе Койоакан. «На данный момент подтверждено, что погибли 3 человека», — написал он в Х (ранее Twitter).

По данным Expansion Politica, вертолет принадлежал компании Let's Fly, занимающейся туристическими и транспортными полетами по Мехико и стране.

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Мехико Мексика Вертолет авиакатастрофа
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