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В ФБР заявили о «невиданных масштабах» кибератак Китая на инфраструктуру

Глава ФБР Рэй назвал невиданным масштаб кибератак Китая на инфраструктуру США
В начале февраля власти США заявили, что «спонсируемые Китаем» хакеры несколько лет имели доступ к объектам критической инфраструктуры страны. Глава ФБР заявил, что это «только верхушка айсберга». Пекин отвергает обвинения
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Попытки китайских хакеров атаковать критические объекты инфраструктуры США с помощью вредоносного программного обеспечения в последнее время «достигли невиданных масштабов», Вашингтон считает это угрозой национальной безопасности. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Wall Street Journal.

В качестве примера Рэй привел группировку Volt Typhoon. В начале февраля американское Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР и Агентство национальной безопасности сообщили, что «спонсируемые Китаем» хакеры атаковали сети ряда организаций на всей территории США, в том числе объектов связи, энергетики, транспорта и водоснабжения; злоумышленники могли провоцировать сбои в их работе. По данным американских властей, доступ к вычислительным сетям некоторых объектов сохранялся у хакеров по меньшей мере пять лет.

По словам Рэя, поддерживаемые Пекином хакеры заранее внедряют в объекты вредоносное ПО, которое можно запустить в любой момент и тем самым нарушить работу критической инфраструктуры США. «Это только верхушка айсберга, это одна из многих подобных попыток Китая», — сказал он. Глава ФБР не уточнил, какие именно объекты пострадали, отметив только, что ведомство«ведет большую работу».

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Фото:Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press

Рэй также предупредил власти стран Европы и Азии о риске кибератак со стороны Китая. WSJ со ссылкой на представителей разведок западных стран передает, что в последние годы число атак на объекты критической инфраструктуры выросло, они стали более изощренными.

Китайское правительство ранее отрицало обвинения в связях с Volt Typhoon. Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его страна «не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров» и сама является «одной из главных жертв кибератак».

Однако, пишет WSJ, у США «накапливается все больше доказательств», что группировку поддерживают власти Китая; Вашингтон обвинил в краже данных нескольких офицеров из подразделения Народно-освободительной армии Китая, которое отвечает за проведение операций в области компьютерных сетей.

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В начале февраля Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже; по данным властей, в прошлом году хакеры, связанные с Пекином, внедрили вредоносное ПО в компьютерную сеть голландского Министерства обороны. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Китай из-за кибератак представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФБР Кристофер Рэй кибератаки Китай
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