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Политика ,  
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Россияне разделились в вопросе представления партиями их интересов

ВЦИОМ: 42% россиян не считают, что существующие партии представляют их интересы
Равные доли россиян по-разному ответили на вопрос, есть ли партии, выражающие их интересы. ВЦИОМ определил, что в целом граждане хотели бы от политиков «заботы и защиты»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почти половина (42%) россиян не считают, что существуют партии, представляющие их интересы, противоположного мнения придерживаются почти столько же (43%) опрошенных. Такой вывод содержится в результатах опроса, которые озвучил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов, пишут «Ведомости».

При этом только каждый десятый респондент пожелал появления новых партий, большинство (45%) хотело бы уменьшения их количества, а 37% не захотели изменений в их численности. Исследователи также спросили, какой партии не хватает и с какими характеристиками. По 4% опрошенных рассказали о необходимости «народной партии, выражающей интересы народа» и «партии, решающей социальные вопросы, заботящейся о людях», еще по 2% пожелали появления «оппозиционной и независимой партии», «честной, справедливой партии», «коммунистической партии» по типу существовавшей в СССР, а 58% сочли, что партий сейчас достаточно.

Запрос россиян по отношению к партиям сейчас размыт, его можно определить словами «забота и защита», уверены во ВЦИОМе.

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Фото:Kim Soo-hyeon / Reuters

Социологи также спросили, за кого проголосовали бы россияне, если выборы в Госдуму состоятся в ближайшие выходные. За «Единую Россию» отдали бы голос 42% (минус 7% к итогам выборов 2021 года), за КПРФ — 9% (минус 9,9%), за ЛДПР — 8% (плюс 0,5%), за «Новых людей» — 8% (плюс 2,5%), за «Справедливую Россию» — 3% (минус 4,6%).

Мамонов представил эти данные на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Ведомости» пишут, что эта организация «близка к Кремлю». Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов определил пять направлений, по которым можно разделить нынешние партии: «партия собеса», занимающаяся «заботой и защитой», которой прежде была «Справедливая Россия»; «партия прогресса» для думающих о будущем, избирателей которой представляли партии от СПС до «Новых людей»; «партия государственной повестки», которой является «Единая Россия»; «партия золотого века», которой остается КПРФ, использующая ностальгию по прошлому; а также партия «оставьте нас в покое», куда можно было отнести ЛДПР при Владимире Жириновском.

«Сейчас большинство партий хотят стать «партией государственной повестки», они поддерживают спецоперацию и всячески вторгаются на поле «Единой России». В итоге повестка таких партий размывается», — отметил Кузнецов. Выборы президента продемонстрировали, что электорат растет только у партии «Новые люди», и сейчас сложно назвать вторую партию, под это определение попадают не меньше трех: КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
партии ВЦИОМ Опрос Единая Россия Новые люди КПРФ ЛДПР Справедливая Россия
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