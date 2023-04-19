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Адвокат Кара-Мурзы уехал из России перед вынесением приговора

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров уехал из России перед вынесением приговора
Вадим Прохоров, защищавший осужденного по статье о госизмене Владимира Кара-Мурзу, уехал из России до оглашения приговора. Он заявил, что судья и прокурор намекали ему на «вопрос о возбуждении уголовного дела»
Владимир Кара-Мурза и Вадим Прохоров
Владимир Кара-Мурза и Вадим Прохоров (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Адвокат Вадим Прохоров, защищавший в суде осужденного по статьям о госизмене и дискредитации армии оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом, получил 25 лет колонии), сообщил РБК, что уехал из России. Он объснил, что это связано с поступавшами в его адрес во время судебного процесса предупреждениями о возможности уголовного преследования от председательствующего судьи Сергея Подопригорова и прокурора Бориса Локтионова.

Адвокат сообщил, что Локтионов в частности просил сделать ему замечание и "подумать о возможных мерах, заявив, что он распространил клевету в отношении прокурора» (статья 298.1 УК).

А судья, по его словам, угрожал вывести адвоката из процесса, обратиться в адвокатскую палату с просьбой о лишении юриста статуса, а также обещал подумать «об иных мерах, особенно если будет разглашение гостайны».

Об отъезде из России адвокат впервые сообщил в интервью «Голосу Америки» (признан иноагентом), записанному в студии в Вашингтоне. Он уточнил, что покинул страну за несколько дней до оглашения приговора.

РБК направил запрос в Мосгорсуд и Генпрокуратуру.

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии 17 апреля.

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Помимо него, Прохоров представлял в судах интересы оппозиционера Ильи Яшина (признан иноагентом) — в декабре прошлого года он получил 8,5 лет колонии общего режима бывшего по делу о распространении «фейков» о российской армии, семьи Бориса Немцова по делу о его убийстве, бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — в 2018 году его осудили за получение взяток на общую сумму €600 тыс. на восемь лет колонии строгого режима.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Вадим Прохоров уголовное дело Владимир Кара-Мурза-младший адвокат
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