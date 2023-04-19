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Шеф-повар из Вильнюса попал под санкции из-за тезки

NYT нашла трех граждан ЕС, по ошибке попавших под санкции против России из-за тезок
Трое европейцев — два литовца и гражданин Финляндии — рассказали, что столкнулись с ограничением банковских операций из-за тезок, которые фигурируют в санкционном списке Брюсселя

Санкции Евросоюза, введенные против России из-за военных действий на Украине, сказались и на некоторых гражданах стран ЕС, сообщает The New York Times. От последствий ограничений пострадали минимум три человека, полные тезки фигурантов санкционного списка (всего в нем около 1,5 тыс. человек).

Один из них — Сергей Козлов, шеф-повар из Вильнюса. Его имя и фамилия совпадают с именем Сергея Козлова, который с 2015 года возглавлял правительство Луганской народной республики; ограничения против него ввели Евросоюз, Австралия, Великобритания, Канада и Украина.

По словам шеф-повара, ему пришлось доказывать, что он — не тот Козлов, который находится под санкциями. Ему задерживали зарплату на несколько недель, а в марте, когда Козлов попытался провести платеж, он узнал, что его счет в банке заморожен. По словам Козлова, отец которого служил в Советской армии, у него «никогда не было серьезных проблем» до того, как Россия ввела войска на Украину. «У меня литовское гражданство. Я здесь родился», — подчеркнул он.

Другой тезка Сергея Козлова — 40-летний учитель русского языка из Каунаса. Прошлым летом портал Delfi сообщил, что ему перестала поступать зарплата, а счета в банке заблокированы. Как пишет NYT, в течение 2022 года банки несколько раз отмечали его как «потенциального международного террориста». Проблемы Козлов испытывает до сих пор: например, он не смог заплатить грумеру за стрижку своей собаки — немецкого дога, а в марте у учителя не получилось перевести деньги коллеге. «Это одновременно смешно и грустно», — сказал он. Учителю пришлось предоставить дополнительные документы, чтобы подтвердить свою личность. Отец Козлова — русский, а мать литовка; он родился в Каунасе и является гражданином Литвы.

В затруднительное положение попал и Андрей Макаров, 20-летний студент музыкального училища из Финляндии. Он тезка депутата Госдумы от «Единой России», который находится под санкциями Брюсселя. Студент рассказал, что в феврале, когда он переезжал из квартиры в Хельсинки, банк заблокировал его платежи. Затем он не смог сделать платеж через телефон. «Конечно, я знаю, что у меня русское имя. Но я не россиянин, я финн. Я пошел в финскую армию и прожил здесь всю свою жизнь», — сказал Макаров. Как отмечает NYT, его прадедушка и прабабушка переехали из России в Финляндию, чтобы начать новую жизнь; дед Макарова не учил своего сына русскому языку.

Банки, как правило, извиняются за подобные ошибки, но говорят, что у них по сути «связаны руки». Сотрудник одной из финансовых организаций предложил Макарову подумать над сменой имени, но тот отверг идею: «Я Андрей Макаров, в этом нет ничего плохого».

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Как отмечает NYT, сейчас сложно сказать, сколько всего граждан ЕС столкнулись с аналогичными проблемами. В США для их решения есть правительственная горячая линия, но в Евросоюзе нет такой услуги. Еврокомиссия заявляет, что вопросом санкций занимаются власти 27 стран — членов объединения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Литва Финляндия
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