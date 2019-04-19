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Кадыров после слов Порошенко на дебатах заявил о его клятве любить Россию
В ходе дебатов Порошенко упрекнул Зеленского в том, что тот якобы из страха извинился перед Кадыровым за шутку. Глава Чечни в свою очередь счел: это Порошенко пытается приписать «свой сугубо личный грех» Зеленскому
Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский упоминали в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, прокомментировал это мероприятие. В частности, действующему главе республики он напомнил, что тот якобы «клялся в верности и любви к России», когда передавал Кадырову журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко. Об этом чеченский лидер сообщил в своем официальном канале в Telegram.

Имя Кадырова на киевском стадионе прозвучало в момент, когда Порошенко упрекнул Зеленского в том, что тот извинился перед Кадыровым за свою шутку. «Вы извинялись перед Кадыровым, а когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли ее проституткой?» — поинтересовался президент. Артист в свою очередь парировал, заметив, что с главой Чечни лично «никогда в жизни не общался».

«Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова», — отреагировал на это сам лидер Чеченской Республики.

Продолжая говорить о действующем главе Украины, он также заметил, что, по его мнению, у Порошенко «большие проблемы с памятью».

«Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично?», — заметил Кадыров, подчеркнув, что Порошенко тогда давал такое слово, и это было перед прошлыми выборами президента на Украине (перед избранием Порошенко главой государства).

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Также у Порошенко глава Чечни поинтересовался, почему тот по его «жесткому требованию столь спешно освободил корреспондентов, если он лично не испугался Рамзана Кадырова».

«Теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому», — обратился глава Чечни к Порошенко, заметив, что, если Зеленский «признал свою неправоту, то вопрос закрыт». «А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России», — добавил Кадыров вновь в адрес Порошенко.

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Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоялись в пятницу, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Соперники завершили их фразами о войне и фейках: Зеленский в случае победы на выборах пообещал сделать все, чтобы закончить конфликт в Донбассе, Порошенко в свою очередь заявил о планах защитить страну от фейков и российского влияния, а также о желании вернуть Крым.

Возвращение журналистов, о котором упомянул  Кадыров, произошло в мае 2014 года. Телеоператора Марата Сайченко и журналиста Олега Сидякина (оба работали в Lifenews) за несколько дней до этого задержали киевские силовики. Чтобы вернуть россиян на родину, в киевский аэропорт «Борисполь» тогда летали представители Кадырова. Кто именно участвовал в передаче Сайченко и Сидякина с украинской стороны, известно не было.

Извинения Зеленского, о которых шла речь на дебатах, актер принес также в 2014 году. Выступая на одном из украинских телеканалов, актер попытался высмеять снос памятника Владимиру Ленину в Харькове, снабдив ролик об этом кадрами с плачущим Кадыровым. Они в свою очередь были сделаны в момент, когда глава Чечни оплакивал своего погибшего отца. Зеленский впоследствии признал: эта шутка была некорректной и извинился перед Кадыровым.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Рамзан Кадыров, Петр Порошенко
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