Кадыров после слов Порошенко на дебатах заявил о его клятве любить Россию

В ходе дебатов Порошенко упрекнул Зеленского в том, что тот якобы из страха извинился перед Кадыровым за шутку. Глава Чечни в свою очередь счел: это Порошенко пытается приписать «свой сугубо личный грех» Зеленскому

Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский упоминали в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, прокомментировал это мероприятие. В частности, действующему главе республики он напомнил, что тот якобы «клялся в верности и любви к России», когда передавал Кадырову журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко. Об этом чеченский лидер сообщил в своем официальном канале в Telegram.

Имя Кадырова на киевском стадионе прозвучало в момент, когда Порошенко упрекнул Зеленского в том, что тот извинился перед Кадыровым за свою шутку. «Вы извинялись перед Кадыровым, а когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли ее проституткой?» — поинтересовался президент. Артист в свою очередь парировал, заметив, что с главой Чечни лично «никогда в жизни не общался».

«Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова», — отреагировал на это сам лидер Чеченской Республики.

Продолжая говорить о действующем главе Украины, он также заметил, что, по его мнению, у Порошенко «большие проблемы с памятью».

«Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично?», — заметил Кадыров, подчеркнув, что Порошенко тогда давал такое слово, и это было перед прошлыми выборами президента на Украине (перед избранием Порошенко главой государства).