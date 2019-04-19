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Посол России посоветовал главе белорусского МИДа учитывать роль Медведева
Российский посол Бабич напомнил, что решения в Союзном государстве согласовываются и реализуются под руководством премьера Медведева. Ранее глава белорусского МИДа Макей допустил, что тот мог быть «не в курсе» предложений Минска
Михаил Бабич (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прекрасно осведомлен о работе, ведущейся Москвой и Минском. Об этом РБК заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, отвечая на недавние высказывания министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

18 апреля, комментируя сообщения о направленных Россией Белоруссии предложениях по дальнейшей интеграции, Макей заявил: «Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения» (цитата по tut.by).

«Что касается заявления господина Макея, то он, видимо, не в курсе, что Дмитрий Медведев является не только председателем правительства России, но и членом Высшего государственного cовета Союзного государства, председателем совета министров Союзного государства. И все решения, которые принимаются в Союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством. Лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать», — сказал российский посол РБК.

По словам Бабича, «работа по актуализации положений Союзного договора, уровня дальнейшей экономической интеграции наших государств не прекращается ни на минуту». «Мы с партнерами находимся в постоянном диалоге, в том числе обмениваемся необходимыми документами. О ходе переговоров российская сторона регулярно докладывает президенту и председателю правительства, получаем от них указания и двигаемся дальше», — подчеркнул Бабич.

Экономика
Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции

О том, что Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции, Медведев рассказал в ходе правительственного часа в Государственной думе 17 апреля. «В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — заявил премьер. В начале года Минск и Москва ​договорились создать рабочую группу, которая должна предложить пути дальнейшей интеграции двух стран.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Михаил Бабич, Владимир Макей, Белоруссия
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