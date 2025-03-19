Стубб сравнил ситуацию Украины и Финляндии после войны с СССР
Финляндия во время советско-финской войны потеряла два из трех столпов своей государственности, заявил президент страны Александр Стубб на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов. Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения», — заявил Стубб, добавив, что Финляндия потеряла 10% территории.
Оценивая, должна ли Украина «оказаться в такой же ситуации», Стубб сказал: «Мой ответ — однозначно нет».
Стубб не впервые сравнивает Украину с Финляндией. Так, в конце прошлого года финский президент говорил, что рассматривающим идею завершения конфликта на Украине по «финской модели» — речь идет о принятии Финляндией позиции нейтралитета после Второй мировой войны — стоит ее «забыть».
Советско-финская война («Зимняя война») началась 30 ноября 1939 года.
Сначала Красная армия с трудом продвигалась вглубь финской территории, достичь прорыва первой линии обороны — линии Маннергейма — удалось только в феврале 1940-го. К марту советские войска прошли на 100–120 км, Хельсинки попросили о переговорах. Потери советской армии, по оценкам, значительно превысили потери финской.
12 марта был заключен Московский мирный договор, по которому к СССР отошли города Выборг, Сортавала, Куолаярви, которые сейчас входят в состав России, и другие территории.
После Второй мировой войны Финляндия решила придерживаться политики нейтралитета и оставалась внеблоковым государством до прошлого года — в апреле 2023-го она стала членом НАТО.
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