Стубб сравнил ситуацию Украины и Финляндии после войны с СССР

Финляндия после советско-финской войны сохранила независимость, но утратила суверенитет и 10% территории, заявил ее президент. По его словам, Украина не должна оказаться в такой же ситуации

Владимир Зеленский и Александр Стубб (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Финляндия во время советско-финской войны потеряла два из трех столпов своей государственности, заявил президент страны Александр Стубб на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов. Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения», — заявил Стубб, добавив, что Финляндия потеряла 10% территории.

Оценивая, должна ли Украина «оказаться в такой же ситуации», Стубб сказал: «Мой ответ — однозначно нет».

Стубб не впервые сравнивает Украину с Финляндией. Так, в конце прошлого года финский президент говорил, что рассматривающим идею завершения конфликта на Украине по «финской модели» — речь идет о принятии Финляндией позиции нейтралитета после Второй мировой войны — стоит ее «забыть».