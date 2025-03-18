Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Черном море

Вылов в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс. т, что на 20% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, заявили в ВАРПЭ. В декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, произошел разлив мазута

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Добыча рыбы в Крыму восстановилась после аварии с разливом мазута, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тыс. тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тыс. тонн, промысел идет штатно.

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроится и восстановить темпы промысла», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Разлив мазута в Черном море произошел три месяца назад, 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. Рыбные траулеры покинули этот район за сутки до того, как началась непогода. С тех пор промысел велся неподалеку от Севастополя.

«За прошедшие три месяца 100% взятых для исследования проб подтверждают — все добытые уловы безопасны для потребителей», — подтвердили ВАРПЭ в Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя.

В Азово-Черноморском бассейне — наименьшем из пяти рыбохозяйственных бассейнов России — добыли 35,5 тыс. т рыбы или менее 1% от общего вылова в 2024 году, практически весь улов идет на внутренний рынок, уточнили в ассоциации. В промысле Черного и Азовского морей занято несколько тысяч рыбаков, а местная рыба — хамса, шпрот, тюлька, сельдь, ставрида, камбала, барабуля и другие — «визитная карточка» региона и сырье для популярных консервов, заключили там.