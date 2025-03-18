 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Черном море

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Вылов в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс. т, что на 20% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, заявили в ВАРПЭ. В декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, произошел разлив мазута
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Добыча рыбы в Крыму восстановилась после аварии с разливом мазута, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тыс. тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тыс. тонн, промысел идет штатно.

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроится и восстановить темпы промысла», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Покупатели постоянно нюхают хамсу»: безопасна ли рыба из Черного моря
Бизнес
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Разлив мазута в Черном море произошел три месяца назад, 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. Рыбные траулеры покинули этот район за сутки до того, как началась непогода. С тех пор промысел велся неподалеку от Севастополя.

«За прошедшие три месяца 100% взятых для исследования проб подтверждают — все добытые уловы безопасны для потребителей», — подтвердили ВАРПЭ в Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя.

В рыбе из Черного и Азовского морей не обнаружили загрязнений
Общество
Фото:Александр Полегенько / РИА Новости

В Азово-Черноморском бассейне — наименьшем из пяти рыбохозяйственных бассейнов России — добыли 35,5 тыс. т рыбы или менее 1% от общего вылова в 2024 году, практически весь улов идет на внутренний рынок, уточнили в ассоциации. В промысле Черного и Азовского морей занято несколько тысяч рыбаков, а местная рыба — хамса, шпрот, тюлька, сельдь, ставрида, камбала, барабуля и другие — «визитная карточка» региона и сырье для популярных консервов, заключили там.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Черное море Ассоциация рыбопромышленников рыба Россия танкеры Керченский пролив крушение судна разлив мазута
Материалы по теме
Водолаз погиб во время уборки мазута в Анапе
Общество
На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазута
Общество
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займы
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
В Кемеровской области ученик напал с ножом на одноклассникаОбщество, 08:08
Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Черном мореБизнес, 08:00
Вы — гиперконтролер. Как управлять командой, чтобы не вредить бизнесуPro, 07:59
Минобороны Тайваня показало видео с кораблями и дронами Китая на ученияхПолитика, 07:55
За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами РоссииПолитика, 07:16
«Умерла так умерла». Какие западные компании уже не вернутся в РоссиюPro, 07:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системеФинансы, 07:00
Более 200 человек погибли в Газе при первом ударе Израиля за два месяцаПолитика, 06:39
В Думе предложили позволить подросткам работать по выходным летомОбщество, 06:29
Служба доставки UPS выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет за долгиОбщество, 06:21
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 06:15
Сеул подготовился к штурму робособаками подземных бункеров Ким Чен ЫнаПолитика, 06:02
60 лет назад человек впервые вышел в открытый космос. Как это былоОбщество, 06:00