Бывший премьер-министр Украины стал кандидатом в академики РАН

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук. С 2014 года он живет в России. Из состава Украинской академии наук он был исключен в 2022 году

Николай Азаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук. Это следует из списков, опубликованных академией, где Азаров Николай Янович есть среди кандидатов по отделению наук о Земле РАН. Источник, знакомый с процессом выдвижения, подтвердил РБК, что это бывший премьер-министр Украины.

Азаров отказался сообщить РБК подробности своего выдвижения. «Я не даю никаких комментариев», — сказал он.

Среди других кандидатов в академики экс-глава РКК «Энергия» Виталий Лопота, его сын Александр Лопота, директор — главный конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики, претендент в члены-корреспонденты РАН.

По отделению математических наук в списке кандидатов в академики сын известного советского математика Игоря Шафаревича декан мехмата МГУ Александр Шафаревич. По отделению биологических наук среди кандидатов известный вирусолог Петр Чумаков. По отделению общественных наук в академики выдвинуты ректор СПбГУ Николай Кропачев и бывший главный военный прокурор директор Института государства и права РАН Александр Савенков. По отделению историко-филологических наук среди кандидатов Герой России, космонавт и бывший помощник президента Бориса Ельцина по национальной безопасности Юрий Батурин и директор Института русского языка им. В.В. Виноградова Федор Успенский.

В члены-корреспонденты академии по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления выдвинут гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Герой России Борис Обносов.

Отделение медицинских наук выдвинуло в члены-корреспонденты главного внештатного пластического хирурга Минздрава и жену первого вице-премьера Дениса Мантурова Наталью Мантурову и главного внештатного анестезиолога — реаниматолога депздрава Москвы, директора Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Героя труда Дениса Проценко.

Среди кандидатов в члены-корреспонденты академии от Уральского отделения РАН основатель ТМК Дмитрий Пумпянский (занимает 42-е место в списке российских миллиардеров Forbes с состоянием $3,3 млрд).

РБК направил запрос в пресс-службу РАН.

Выборы членов академии проводятся минимум один раз в три года путем тайного голосования. Отделение наук о Земле объединяет ученых, которые работают в сферах геологии, географии, геофизики, геохимии, а также научные учреждения, исследования которых посвящены проблемам в этих областях.

Азаров имеет докторскую степень геолого-минералогических наук. Он защитил диссертацию в 1986 году в Московском государственном университете, был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). В 2022 году он вместе с еще пятью членами-корреспондентами и одним академиком были исключены из состава НАНУ.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с марта 2010-го по январь 2014-го во время президентства Виктора Януковича. В феврале 2014 года, во время событий Евромайдана в Киеве, Азаров переехал в Россию.

В октябре 2021 года киевский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. По версии следствия, он действовал в интересах России при разработке харьковских соглашений, которые были подписаны 27 апреля 2010 года и регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Азаров назвал эти обвинения «абсолютно нелепыми», заявив, что такими действиями президент Украины Владимир Зеленский пытается «расправиться с оппонентом».

Летом 2024 года Канада ввела санкции против Азарова и его сына Алексея.

Право выдвижения кандидатов в члены академии имеют научные и образовательные организации высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, научные советы академии.

Выборы пройдут с 26 по 30 мая на общем собрании членов РАН. Новых академиков и членов-корреспондентов РАН определят по результатам тайного голосования. Ранее РАН сообщала, что планируется избрать 88 академиков и 170 членов-корреспондентов.