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Бывший премьер-министр Украины стал кандидатом в академики РАН

Бывший премьер-министр Украины Азаров стал кандидатом в академики РАН
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук. С 2014 года он живет в России. Из состава Украинской академии наук он был исключен в 2022 году
Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров стал кандидатом в академики Российской академии наук. Это следует из списков, опубликованных академией, где Азаров Николай Янович есть среди кандидатов по отделению наук о Земле РАН. Источник, знакомый с процессом выдвижения, подтвердил РБК, что это бывший премьер-министр Украины.

Азаров отказался сообщить РБК подробности своего выдвижения. «Я не даю никаких комментариев», — сказал он.

Среди других кандидатов в академики экс-глава РКК «Энергия» Виталий Лопота, его сын Александр Лопота, директор — главный конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики, претендент в члены-корреспонденты РАН.

По отделению математических наук в списке кандидатов в академики сын известного советского математика Игоря Шафаревича декан мехмата МГУ Александр Шафаревич. По отделению биологических наук среди кандидатов известный вирусолог Петр Чумаков. По отделению общественных наук в академики выдвинуты ректор СПбГУ Николай Кропачев и бывший главный военный прокурор директор Института государства и права РАН Александр Савенков. По отделению историко-филологических наук среди кандидатов Герой России, космонавт и бывший помощник президента Бориса Ельцина по национальной безопасности Юрий Батурин и директор Института русского языка им. В.В. Виноградова Федор Успенский.

В члены-корреспонденты академии по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления выдвинут гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Герой России Борис Обносов.

Отделение медицинских наук выдвинуло в члены-корреспонденты главного внештатного пластического хирурга Минздрава и жену первого вице-премьера Дениса Мантурова Наталью Мантурову и главного внештатного анестезиолога — реаниматолога депздрава Москвы, директора Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Героя труда Дениса Проценко.

Среди кандидатов в члены-корреспонденты академии от Уральского отделения РАН основатель ТМК Дмитрий Пумпянский (занимает 42-е место в списке российских миллиардеров Forbes с состоянием $3,3 млрд).

РБК направил запрос в пресс-службу РАН.

Выборы членов академии проводятся минимум один раз в три года путем тайного голосования. Отделение наук о Земле объединяет ученых, которые работают в сферах геологии, географии, геофизики, геохимии, а также научные учреждения, исследования которых посвящены проблемам в этих областях.

Азаров имеет докторскую степень геолого-минералогических наук. Он защитил диссертацию в 1986 году в Московском государственном университете, был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). В 2022 году он вместе с еще пятью членами-корреспондентами и одним академиком были исключены из состава НАНУ.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с марта 2010-го по январь 2014-го во время президентства Виктора Януковича. В феврале 2014 года, во время событий Евромайдана в Киеве, Азаров переехал в Россию.

В октябре 2021 года киевский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. По версии следствия, он действовал в интересах России при разработке харьковских соглашений, которые были подписаны 27 апреля 2010 года и регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Азаров назвал эти обвинения «абсолютно нелепыми», заявив, что такими действиями президент Украины Владимир Зеленский пытается «расправиться с оппонентом».

Летом 2024 года Канада ввела санкции против Азарова и его сына Алексея.

Право выдвижения кандидатов в члены академии имеют научные и образовательные организации высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, научные советы академии.

Выборы пройдут с 26 по 30 мая на общем собрании членов РАН. Новых академиков и членов-корреспондентов РАН определят по результатам тайного голосования. Ранее РАН сообщала, что планируется избрать 88 академиков и 170 членов-корреспондентов.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Российская академия наук Выборы Украина Николай Азаров Денис Проценко Дмитрий Пумпянский РАН Россия наука Борис Обносов Виталий Лопота ...
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