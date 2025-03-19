В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую

В Кремле обсуждают замену глав Оренбургской и Свердловской областей Дениса Паслера и Евгения Куйвашева, говорят источники РБК. По их словам, работавший в Свердловской области Паслер — основной кандидат в преемники Куйвашева

Евгений Куйвашев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Кремле обсудили уход губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с поста, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и еще один, близкий к руководству «Единой России». По их словам, это будет «не негативная отставка, а скорее повышение». По словам трех источников, он может возглавить Свердловскую область вместо Евгения Куйвашева. Отставка свердловского губернатора также обсуждается, знают собеседники РБК.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом 65,93%. О вероятной отставке Паслера «Ведомости» писали в конце 2023 года. Однако, по словам источников, разговоры об отставке прекратились вскоре после наводнения в регионе. Больше всего были затронуты Орск и Оренбург.

Денис Паслер (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

После наводнения состоялись выборы, на которых Паслер снова одержал уверенную победу: при явке в 52,56 он получил 78,14% голосов избирателей. Собеседники РБК говорят, что претензий к работе главы региона у администрации президента нет. Недавние перевыборы, по словам собеседников РБК, могли бы быть аргументом против отставки, однако они с уверенностью говорят о том, что переход Паслера на новую должность сейчас «вероятен» и для него «есть основания».

РБК направил запрос в правительство Оренбургской области.

По словам трех источников РБК, недавно сотрудников внутриполитического блока Кремля предупредили, что ориентировочно во второй половине марта или «чуть позже» можно ожидать двух-трех губернаторских отставок по типу той, которая произошла в Новгородской области. Глава этого региона Андрей Никитин покинул свой пост 7 февраля. Отставка была внеплановой и сразу после нее Никитин занял позицию замминистра транспорта. Источники, близкие к администрации президента, считают, что в дальнейшем он может рассчитывать на повышение. При этом хотя губернаторы могут сами проситься в отставку, а администрация президента предлагать те или иные замены, по словам собеседников РБК, финальное решение в этом вопросе всегда остается только за президентом.

Что известно о возможной отставке Куйвашева и его сменщике

О том, что в администрации президента готовят отставку Евгения Куйвашева, РБК сообщили три источника, близких к администрации президента. Один из них отметил, что решение по Куйвашеву будет принято скоро. Как и в случае с Паслером, в данном случае речь идет не о принудительной отставке, говорят источники. По их словам, Евгений Куйвашев уже вел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу. В феврале о том, что Куйвашев может в течение года покинуть свою должность, со ссылкой на источники писали «Ведомости». Куйвашев тогда заявил, что ему об этом ничего не известно, с ним отставку никто не обсуждал.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора.

Куйвашев давно работает на Урале. В 2007 году он стал мэром Тюмени (тогда Тюменскую область возглавлял нынешний секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев). В 2011 году на короткий период он стал заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе, а потом полпредом и пробыл в этой должности до мая 2012 года. В мае 2012 года указом президента он был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Вскоре его кандидатуру на этой позиции утвердил и парламент региона (на тот момент прямые выборы губернаторов не проводились). В 2017-м и 2022-м он побеждал на прямых губернаторских выборах. Его нынешние полномочия должны окончиться в 2027 году.

Для Паслера Свердловская область — родная, он родился в Североуральске в 1978 году, успел поработать на таких предприятиях, как Североуральский завод ЖБИ, «Краснотурьинскмежрайгаз», ГАЗЭКС, «Екатеринбурггаз». С 2008 по 2012 год был депутатом заксобрания Свердловской области, а потом стал председателем правительства региона. В 2017 году Денис Паслер занял должность гендиректора ПАО «Т Плюс» (компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России).

Помимо Паслера, по словам одного из источников РБК, претендовать на освободившееся в случае отставки Куйвашева губернаторское кресло может нынешний глава Екатеринбурга Евгений Орлов. Он успел поработать с Денисом Паслером: в 2012 году стал его заместителем, когда Паслер был главой правительства Свердловской области. В 2016 году Орлов перешел на позицию первого заместителя главы правительства региона — министра инвестиций развития. В 2017 году стал первым вице-губернатором Свердловской области. В администрацию Екатеринбурга он перешел в 2020 году в качестве ее первого замглавы. Главой города стал в 2021 году.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что управленческие качества Дениса Паслера позволяют ему возглавить Свердловскую область: «Другой вопрос: есть ли у него для этого мотивация?» Эксперт также считает, что вряд ли решение по этому региону будет приниматься без учета мнения мэра Москвы Сергея Собянина. «Собянин в целом курирует практически весь Уральский федеральный округ, кроме Челябинской области», — сказал политконсультант РБК.