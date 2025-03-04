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Отставки губернаторов ,  
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Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую область

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Отставки губернаторов
Александр Дронов работает в регионе с 2017 года. О том, что он является основным кандидатом на пост врио главы Новгородской области после отставки Андрея Никитина, ранее рассказали источники РБК

Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую область
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Президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, исполнявшим обязанности губернатора, предложил ему стать врио главы региона. Ранее наиболее вероятным кандидатом на этот пост его назвали источники РБК.

«Входите в курс дел? Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе. Новизны особой нет, но тем не менее другая позиция», — отметил президент.

Дронов поблагодарил главу государства за доверие. Он отметил, что работает в регионе с 2017 года, почти восемь лет.

Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской области
Политика
Александр Дронов

Пост главы Новгородской области вакантен с 7 февраля, когда президент Путин принял отставку главы региона Андрея Никитина. Указа президента об официальном назначении врио губернатора Новгородской области не последовало, на время исполняющим обязанности главы региона стал Дронов.

Два источника РБК, близких к Кремлю, указали, что на пост врио главы Новгородской области рассматривались и другие кандидаты. В списке претендентов значились бывший руководитель правительства Запорожской области (а ранее премьер Вологодской области) Антон Кольцов и заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. В то же время кандидатуру Дронова поддерживал Андрей Никитин.

Дронов в июне 2017 года стал заместителем губернатора Новгородской области, с 2018-го начал совмещать эту должность с постом заместителя председателя правительства. Первым замгубернатора он стал в середине января 2020-го.

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