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В Дании женщин будут призывать в армию для гендерного равенства

Фредериксен: в Дании женщин будут призывать в армию для гендерного равенства

Дания планирует распространить призыв на срочную военную службу на женщин для гендерного равенства, заявила премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции, передает агентство Associated Press (AP).

Кроме того, датские власти хотят увеличить время прохождения срочной службы с четырех до 11 месяцев для представителей обоих полов. Меры, которые обсуждает правительство, необходимы для увеличения числа призывников до 5 тыс. человек.

По данным AP, в настоящий момент в Дании насчитывается 9 тыс. профессиональных военнослужащих и 4,7 тыс. призывников, которые проходят базовую подготовку.

На срочную военную службу, которая длится около четырех месяцев, призывают всех годных к ней мужчин старше 18 лет. Однако, поскольку в Дании достаточно добровольцев, служить приходится не всем призывникам, отмечает агентство.

«Мы перевооружаемся, не потому что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим ее избежать», — пояснила Фредериксен и отметила, что правительство желает «полного равенства между полами».

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Европе становится «все более и более серьезной». «Мы должны принимать это во внимание, когда рассматриваем будущую оборону. <...> Необходимо более широкое основание для вербовки, включающее представителей всех полов», — сказал министр.

Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен при этом отметил, что Россия не представляет угрозы для страны.

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Изменения в закон о призыве в армию планируется принять в 2025 году, в 2026 году они вступят в силу, уточнил Троэльс Лунд Поульсен. В соответствии с новым законом призывники будут проходить пять месяцев базовой подготовки и шесть месяцев оперативной службы вместе с дополнительным обучением.

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Теги
Дания призыв женщины гендерное неравенство срочная служба
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