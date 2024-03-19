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Гонконг принял закон для борьбы с антикитайским вмешательством

Гонконг принял новый закон для борьбы с антикитайским вмешательством и шпионажем
Власти Гонконга принял закон о национальной безопасности, призванный помешать «внешним силам» использовать город как «плацдарм для антикитайской деятельности». Наблюдатели опасаются, что закон навредит НКО, журналистам и бизнесу
Фото: Joyce Zhou / Reuters
Фото: Joyce Zhou / Reuters

Гонконг принял новый закон о национальной безопасности, расширяющий полномочия местных властей по борьбе с «внешним вмешательством» и «антикитайским влиянием». Газета The New York Times опасается, что новое законодательство нанесет значительный ущерб автономии города от Китая и будет использоваться для преследования диссидентов.

Новый закон вводит 39 новых преступлений против национальной безопасности, включая госизмену, мятеж, саботаж, шпионаж, разглашение гостайны и другие. Максимальным наказанием за госизмену и мятеж станет пожизненное тюремное заключение. Кроме того, вводятся поправки в процедурные нормы: теперь гонконгская полиция сможет запросить у магистратов разрешение на отказ подозреваемым в консультациях с выбранными ими адвокатами, если это сочтут угрозой национальной безопасности.

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Фото:China Photos / Getty Images

Особое внимание в документе уделено «внешнему вмешательству» — новому преступлению, подразумевающему пособничество внешним силам с целью оказать на формирование политики, законотворчество и выборы. В частности, в предложении, направленном в законодательный совет Гонконга, отмечалось, что внешние силы использовали город в качестве «плацдарма для антикитайской деятельности» и «распространяли антикитайскую идеологию, используя мягкий подход для демонизации» властей КНР и Гонконга. Одним из «прикрытий» для подобной деятельности назван мониторинг соблюдения прав человека в регионе, отмечает Reuters.

Как отмечает CNN, 212-страничный документ был рассмотрен в законодательном совете Гонконга «с необычной поспешностью» — всего за 11 дней. Глава администрации Гонконга Джон Ли назвал принятие закона «историческим моментом» для города. «Мы выполнили историческую миссию, оправдали ожидания страны и не подвели центральное правительство [КНР]», — заявил Ли. Новый закон вступит в силу 23 марта.

Опрошенные NYT и CNN специалисты отмечают, что новое законодательство может затронуть широкий круг людей — госслужащих, юристов, дипломатов, ученых, журналистов и сотрудников НКО. Из-за размытых формулировок в законе предприниматели также могут столкнуться с угрозой уголовного преследования при обмене финансовой информации, которая в теории может быть трактоваться как шпионаж и незаконное получение сведений, представляющих гостайну. Максимальный срок за подобное нарушение составляет 20 лет. Тем самым Гонконг рискует утратить свободы, обещанные ему при передаче КНР, а также свой статус международного хаба, пишут издания.

Великобритания передала Гонконг под суверенитет КНР в 1997 году. Город стал первым административным районом Китая в рамках политики «одна страна, две системы», гарантирующий городу автономию до 2047 года. 23-я статья основного закона Гонконга (аналога конституции) предусматривала создание властями собственного законодательства для обеспечения национальный безопасности на замену действовавшего при британцах. Однако первая попытка принять подобный закон в 2003 году обернулась масштабными протестами.

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На фоне новой волны антиправительственных волнений и беспорядков в Гонконге в 2019-2020 годах Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, китайский парламент) решил взять ситуацию в свои руки и инициировало принятие закона о нацбезопасности в Гонконге. Правовой акт был направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района. В частности, закон предусматривал пожизненное заключение за сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая.

Пекинский закон 2020 года и новый закон, принятый законодательным советом Гонконга, по заявлениям властей, будут дополнять друг друга.

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