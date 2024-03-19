Власти ответили на просьбу включить песни Газманова в школьную программу
Минпросвещения поддержало идею о включении патриотических песен в школьный курс обучения, но без упоминания конкретных современных исполнителей. Это следует из ответа министерства (есть у РБК) на запрос депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Колунова о включении таких музыкантов в образовательные программы.
«Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов», — ответило ведомство.
При этом министерство напомнило, что действующие стандарты (Федеральные основные образовательные программы, ФООП) уже «предполагают изучение многих классических произведений патриотической направленности». К примеру, такими произведениями являются опера Михаила Глинки «Иван Сусанин», увертюра Петра Чайковского «1812 год», кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский».
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Колунов отправил главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо, в котором предложил дополнить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов».
В письме было указано, что до этого об этом депутата просили учителя и родители школьников. «Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — рассказал Колунов изданию.
Депутат подчеркнул, что в народной среде уже сформированы представления о патриотических исполнителях: «Мы четко понимаем, что Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах».
В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о том, кого из современных музыкальных исполнителей можно назвать патриотами. 28% респондентов среди таких назвали Ярослава Дронова (Shaman), 22% — Газманова, а 10% — Николая Расторгуева (группа «Любе»).
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