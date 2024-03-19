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Власти ответили на просьбу включить песни Газманова в школьную программу

Минпросвещения ответило на просьбу включить песни Газманова в школьную программу
Минпросвещения согласилось рассмотреть идею о патриотических песнях в школьной программе, но без упоминания конкретных современных исполнителей. Ранее депутат Колунов предложил включить в нее песни «Любэ», Газманова и Shaman
Ярослав Дронов (Shaman)
Ярослав Дронов (Shaman) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минпросвещения поддержало идею о включении патриотических песен в школьный курс обучения, но без упоминания конкретных современных исполнителей. Это следует из ответа министерства (есть у РБК) на запрос депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Колунова о включении таких музыкантов в образовательные программы.

«Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов», — ответило ведомство.

При этом министерство напомнило, что действующие стандарты (Федеральные основные образовательные программы, ФООП) уже «предполагают изучение многих классических произведений патриотической направленности». К примеру, такими произведениями являются опера Михаила Глинки «Иван Сусанин», увертюра Петра Чайковского «1812 год», кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Колунов отправил главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо, в котором предложил дополнить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов».

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В письме было указано, что до этого об этом депутата просили учителя и родители школьников. «Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — рассказал Колунов изданию.

Депутат подчеркнул, что в народной среде уже сформированы представления о патриотических исполнителях: «Мы четко понимаем, что Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах».

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В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о том, кого из современных музыкальных исполнителей можно назвать патриотами. 28% респондентов среди таких назвали Ярослава Дронова (Shaman), 22% — Газманова, а 10% — Николая Расторгуева (группа «Любе»).

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Олег Газманов фото

Олег Газманов

певец, композитор, поэт, актер, продюсер
22 июля 1951 года
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