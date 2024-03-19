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Военная операция на Украине ,  
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В Думе допустили сокращение запретных для участия в операции преступлений

В Думе допустили сокращение запретных для участия в спецоперации преступлений
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава комитета Госдумы по госстроительству Крашенинников не исключил, что будет создан единый перечень преступлений, а круг подследственных, которые смогут подписать контракт с Минобороны, «немного расширится»
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил, что перечень преступлений, обвиняемые и подозреваемые в которых не смогут избежать наказания при заключении контракта с Минобороны для участия в военной операции, может быть сокращен, пишет «Коммерсантъ».

По словам Крашенинникова, Минобороны будет заключать контракты лишь с теми, кто соответствует определенным критериям: возраст, состояние здоровья, наличие военно-учетной специальности. «Мы считаем, что не нужно увеличивать количество статей и, соответственно, уменьшать количество лиц, которые могут быть призваны. Более того, продолжаются дискуссии, наоборот, по поводу того, чтобы была возможность вовлечения в СВО большего количества лиц, которые находятся под судом или под следствием», — пояснил он.

По словам парламентария, после заседания комитета планируются совещания с администрацией президента и комитетом Госдумы по обороне, после чего поправки могут быть рассмотрены опросным листом. Обсудить их рассчитывают к началу пленарного заседания Думы 19 марта, на котором будет рассмотрен законопроект.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Крашенинников также не исключил, что будет создан единый перечень преступлений, а круг подследственных, которые смогут подписать контракт с Минобороны, «немного расширится». «Сейчас перечень разный для тех, кто под судом и следствием, и тех, в отношении кого вынесен приговор», — пояснил депутат.

В марте в первом чтении был принят законопроект, закрепляющий в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто подписал контракт о прохождении военной службы в период военной операции. В Думу его внесли главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Крашенинников («Единая Россия») и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне единоросс Андрей Картаполов.

Однако после этого разгорелся спор по поводу перечня «запретных» преступлений. Так, депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил включить в него целиком такие статьи УК, как 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 134 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), а Сардана Авксентьева от «Новых людей» — ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме отклонить эти поправки.

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Елена Чернышова
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